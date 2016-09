Muguruza espera con ansias el Premier de Tokio

Tenis

Lunes 19| 7:52 am





La tenista española Garbiñe Muguruza ha afirmado tenerle "mucho cariño" al torneo Premier de Tokio, que disputará del 19 al 26 de septiembre y que será el primero de los tres de los que consta la gira asiática.



La número tres del mundo ha publicado una nueva entrada en el blog que ofrece para su patrocinador BBVA en la que repasa su actualidad y destaca que no echa de menos nada por haberse dedicado al tenis. "Hago lo que me gusta y sé que soy afortunada por ello", comenta.



Muguruza participará esta semana en el Premier de Tokio y en las dos próximas semanas lo hará en el Premier 5 de Wuhan y el Premier Mandatory de Pekín, torneo que ganó la temporada pasada.



Su primera rival en Tokio saldrá del partido entre la letona Anastasija Sevastova y una tenista proveniente de la fase previa.



La española recuerda que en Tokio jugó uno "de los primeros torneos en Asia" y que para ella "ir allí era otro mundo". "Me hizo mucha ilusión conocer esa parte del mundo", añade.



Además, indica que siempre la tratan "con mucho cariño" y que les ha cogido mucho "aprecio". EFE