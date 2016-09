Ricardo Rodríguez empata la serie para Venezuela

Tenis

Domingo 18| 2:48 pm





Redacción Meridiano

Ricardo Rodríguez sacó a relucir toda su categoría para derrotar a Mauricio Echazu, con parciales de 2-6, 6-4, 6-3 y 6-3 igualando así 2-2 la final entre Perú y Venezuela en el Grupo II de América de la Copa Davis.

La lucha por el ascenso al Grupo I de América estaba casi sentenciada luego de que Perú se pusiera 2-0 en la serie, pero Venezuela no se rindió. Primero la dupla Luis David Martínez y Roberto Maytín otorgaron el primer punto y ahora llegó el turno de Rodríguez, que se reivindicó de la derrota sufrida el viernes (16-09-2016), para empatar las cosas.

En un choque que se extendió durante tres horas y 36 minutos, la raqueta número de la escuadra venezolana salió “a todo o nada” ante Echazu. Las cosas no se dieron en el primer set en el que el inca se impuso con un contundente 6-2. El set no invitaba a la esperanza, pero Rodríguez no se dio por vencido.

Como si de un nuevo partido se tratara el criollo demostró las razones por las que lo eligieron para este encuentro al ganar el segundo set por 6-4. Rodríguez no espero y se lanzó por más, y aunque le costa más de la cuenta en un tercer set muy largo, logró quedárselo con un parcial de 6-3.

Ya en el cuarto capítulo del choque repitió la dosis y concretó una remontada que devuelve totalmente a la vida al equipo de Venezuela. La representación criolla se jugará el pase al Grupo I de América, en el punto definitivo, con Luis David Martínez, en un último duelo ante Nicolás Álvarez.