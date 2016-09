Kerber: "Estoy lo más arriba que se puede estar"

Tenis

La tenista alemana Angelique Kerber dijo hoy en Múnich, al regresar a Alemania tras su triunfo en el abierto de EEUU, que procurará mantenerse como la número uno en el ránking mundial el mayor tiempo posible.



"Voy a darlo todo para ello", dijo Kerber, la primera tenista alemana que alcanza lo más alto del tenis mundial desde los tiempos de Steffi Graf.



Kerber comparó su triunfo en EEUU con su primera victoria en un torneo del Gran Slam en el abierto de Australia.



"Ahora lo puedo gozar más. Cuando gané el abierto de Australia el mundo se vino encima, empecé a ocuparme de cosas que no tenían que ver directamente con el tenis", dijo.



Con su segundo triunfo en un torneo grande, que coincidió con la conquista del número uno, sus sensaciones son distintas.



"Ya no tengo que demostrarle nada a nadie. Estoy lo más arriba que se puede estar", dijo.



Ahora, Kerber se tomará unos días de vacaciones y no volverá a competir hasta finales de mes.



"Me alegro de dormir bien, comer bien, reunirme con mis amigos y mi familia y dejar la raqueta en un rincón", dijo. EFE