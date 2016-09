Pavic y Siegemund son los campeones de dobles mixtos del US Open

Tenis

Viernes 9| 4:02 pm





La pareja formada por la alemana Laura Siegemund y el croata Mate Pavic vencieron este viernes en la final de dobles mixtos por 6-4 y 6-4 a la estadounidense integrada por Coco Vandeweghe y Rajeev Ram, séptimos favoritos, y son los nuevos campeones del Abierto de Estados Unidos.



El triunfo de Siegmund y Pavic es el primero en un Grand Slam y también la primera vez que jugaban juntos sin que antes hubiesen sido pareja en la cancha.



Los cuatros protagonistas del partido buscaban su primer título, aunque Vandeweghe ya había disputado con anterioridad otra final de un Grand Slam.



"No puedo creerme que estoy haya sucedido ahora", declaró Siegemund al concluir el partido que se jugó en la pista del estadio Arthur Ahse y duró una hora y 13 minutos. "Estaba centrada en hacer mi trabajo y no pensé demasiado en el marcador, pero ahora me siento muy feliz", agregó.



Aunque las dos parejas tuvieron varias oportunidades de rotura de saque al comienzo del partido, lo mantuvieron durante la mayoría del tiempo de la primera manga hasta que con el 4-4 y servicio en poder de Ram, un error no forzado de volea de Vandeweghe fue lo que permitió la rotura inicial.



Luego Siegemund y Pavic necesitaron cuatro tantos de set con su saque antes de asegurarlo, que al final consiguieron con dos primeros servicios potentes.



La segunda manga tuvo un comienzo muy diferente con la rotura por ambas parejas de los saques que hicieron Ram y Pavic, que luego rectificó con excelentes voleas sobre la red que mantuvieron la presión permanente sobre la estadounidense.



El ataque de Pavic dio resultado cuando en el séptimo juego de nuevo le hicieron un "break" a la pareja estadounidense, esta vez con el saque en poder de Vandeweghe, y se pusieron 4-3.



Pavic se encargó de sacar para decidir el partido y lo hizo con seguridad mientras que Siegemund cubría muy bien la red para definir y asegurar el primer título de Grand Slam que ambos consiguieron y que les dejó un premio en metálico de 150.000 dólares a repartirse entre los dos.



Mientras que Vandeweghe, que ahora tiene marca de 0-2 en las finales dobles mixtos de Grand Slam, perdió el de australia este año formando pareja con el rumano Horia Tecau, y Ram que ha destacado en los últimos meses en la competición, ganó la medalla de plata en Río de Janeiro con Venus Williams, se repartieron un premio de 70.000 dólares. EFE