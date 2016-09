Pliskova da cuenta de Serena Williams en el Abierto de Estados Unidos

Williams no pudo con la checa./EFE

La checa Karolina Pliskova, décima favorita, dio la gran sorpresa en el Abierto de Estados Unidos al vencer esta noche por 6-2 y 7-6 (5) a la local Serena Williams, primera cabeza de serie, que por segundo año consecutivo cayó eliminada en la semifinal y quedó a las puertas de luchar por el séptimo título del último torneo de Grand Slam de la temporada.



La menor de las hermanas Williams, de 34 años, mostró que la edad comienza a pasarle factura y no estuvo en sus mejores condiciones, lo que fue el factor clave de su derrota, que además de eliminarla le puede costar también la perdida del primer lugar de la clasificación mundial que ha ocupado durante 185 semanas consecutivas.



Serena Williams, que el miércoles había conseguido su victoria número 309 de Grand Slam, la nueva marca en la historia de la era Open tanto en la competición femenina como masculina, al vencer a la rumana Simona Halep, quinta cabeza de serie, sintió el esfuerzo de haber disputado tres sets (6-2, 4-6 y 6-3), y no tuvo capacidad de recuperación.



Especialmente a la hora de colocar su potente saque que nunca pudo ser factor ganador, al meter cinco "aces" y cometer seis dobles faltas, por 7 y 7, respectivamente, de Pliskova, que en el segundo duelo contra Williams consiguió empatar la serie (1-1).



El primer duelo entre ambas tenistas lo jugaron hace dos años, en el torneo de Stanford del 2014, y que Williams ganó por 7-5 y 6-2.



Esta vez, Pliskova hizo un tenis más agresiva con un primer saque ganador que dominó a Williams, además de el movimiento en la pista y la llegada a la pelota fue también superior a la número uno del mundo.



Pliskova, que en los cuartos de final venció a la joven promesa croata Ana Konjuh logró 19 golpes ganadores y cometió 25 errores no forzados por 20 y 31, respectivamente, de la actual campeona de Wimbledon, que al final ha sido el único título de Grand Slam que ha ganado este año.



La menor de las Williams, que el año pasado también cayó en semifinales ante la veterana italiana Roberta Vinci, se quedó de nuevo a las puertas de luchar el séptimo título del Abierto de Estados Unidos y el vigésimo tercero de Grand Slam, que serían nuevas marcas en la historia del tenis.



Mientras que Pliskova, de 24 años, por fin mostró el mejor nivel de su tenis y alcanzó la primera final de Grand Slam que va a disputar como profesional.



Su rival en la lucha por el título será la ganadora del partido que esta noche disputan la alemana Angelique Kerber, segunda cabeza de serie, y la danesa Caroline Wozniacki, la número 74 del mundo, pero que ha disputado dos veces la final del Abierto de Estados Unidos.



Un triunfo de Kerber, actual medalla de plata olímpica en los Juegos de Río, le aseguraría ser la nueva número uno del tenis femenino y acabar con el reinado de Serena Williams.



Un duelo entre Pliskova y Kerber seria el octavo con ventaja de 4-3 para la tenista alemana, mientras que si juega contra Wozniacki, la desventaja es mayor tras haber perdido los tres enfrentamientos que han tenido como profesionales.

