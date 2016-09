Williams niega que cansancio o dolor en rodilla fueran causa de su derrota

Tenis

La tenista estadounidense Serena Williams rechazó que un posible cansancio o los problemas que tenía en la rodilla izquierda fueran la causa de la derrota que sufrió hoy en semifinales del Abierto de Tenis de Estados Unidos.



"No he venido aquí para dar excusas", afirmó Williams en declaraciones a los periodistas tras ser derrotada este jueves por la tenista checa Karolina Pliskova por 6-2 y 7-6 (5).



La número uno del ránking de la ATP, que con su derrota de hoy se arriesga a perder esa posición, dijo que tenía "serios problemas" en la rodilla izquierda que cree comenzaron en la segunda o tercera fonda del torneo que se disputa en Nueva York.



"No fui capaz de moverme en la forma que quería, y además tenía la mente en cualquier parte", agregó la deportista estadounidense, que lleva veinte años compitiendo en torneos de tenis.



También rechazó que el juego que disputó en la víspera en cuartos de final fuera motivo para que llegara casada al partido de hoy, algo que negó con contundencia.



"No estaba cansada por ayer", insistió. "Si no puedo recuperarme después de 24 horas no debería estar compitiendo en estos torneos", recalcó.



Atribuyó sencillamente su derrota a que su rival, número diez en el ránking de la ATP, hizo hoy "un gran partido", y destacó el buen saque que había demostrado la tenista checa.

