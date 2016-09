Feliciano López: "Nos faltó jugar un pelín mejor en los momentos importantes"

Tenis

Jueves 8| 9:29 pm





El tenista español Feliciano López dijo hoy tras caer eliminado en dobles junto a su compatriota Marc López en el Abierto de Estados Unidos que les faltó jugar "un pelín mejor" en los momentos importantes del partido.



"A nosotros nos ha faltado jugar un pelín mejor en los momentos importantes. No sé cuántas bolas de break hemos tenido y no lo hemos aprovechado para darle la vuelta", afirmó López a la prensa traes caer ante los españoles Pablo Carreño y Guillermo García López.



Feliciano López admitió que no tuvieron su mejor día y que les faltó aprovechar ciertos momentos "que son los que cambian las dinámicas de los partidos" para darle la vuelta y poner a sus rivales "en una situación de tensión".



Así, destacó que Carreño y García López están haciendo un buen torneo y hoy cometieron "poquísimos fallos", una pareja que no suelen jugar como doblistas y que tienen un juego "más de fondo", lo cual hace que el partido sea "un poco diferente".



"Ellos juegan de fondo los dos, no sacan y suben, y eso hace distinto el planteamiento. No es solo el motivo por el que hemos perdido, pero nuestro juego se tiene que adaptar cuando jugamos contra dos individuales", añadió.



En todo caso, destacó que ha sido un año "muy bueno" junto a su compañero Marc López, "el primero que juegamos juntos", en el que han logrado ganar un Grand Slam en París y llegar hasta semifinales en el Abierto de Estados Unidos.



"Tampoco se puede pedir mucho más, obviamente era una oportunidad pero hoy ellos han jugado mejor. Te quedas con un sabor de boca un poco agridulce porque era un partido a priori bueno para ganar", subrayó.



Finalmente, Feliciano López dijo que para la próxima temporada está dispuesto a seguir jugando con Marc López salvo que tenga un problema físico que le impida jugar el circuito de individuales y el de dobles.

EFE