Del Potro se despide del US Open "feliz"

Tenis

Jueves 8| 7:42 am







Si uno se guía por la gente, claramente el ganador era yo"

El tenista argentino Juan Martín del Potro se mostró emocionado tras caer eliminado en el Abierto de Estados Unidos por el gran apoyo que recibió durante todo el partido por parte del público.

"Puedo haber perdido, pero jamás olvidaré esto. Ha sido algo mucho más fuerte que ganar cualquier partido. Me han hecho muy feliz y no me importa el resultado", dijo Del Potro a la prensa tras caer en cuartos de final ante el suizo Stan Wawrinka.



Antes de que arrancara el que sería el último juego del partido, en el cuarto set y con 5-2 en contra en el marcador, Del Potro recibió una calurosa ovación por parte del público, que se alargó por más de un minuto.



"Lo que viví en este último juego es muy difícil que le pase a otro jugador del circuito. Si uno se guía por la gente, claramente el ganador era yo, pero el marcador decía otra cosa. Así que me quedo con esta linda sensación y el gran partido que hice", subrayó.



Del Potro recordó que durante las Olimpiadas de Río "todos los partidos fueron como hoy", pero esta vez la ovación fue en un país donde "si no sos americano es muy difícil que la gente se conecte con un extranjero".



"Obviamente no es lindo perder, pero esto vale mucho más que un partido o un torneo (...) y realmente lo valoro muchísimo porque sé que es por el esfuerzo que hice para volver a jugar, y no tanto por ganar o perder", insistió.



Del Potro aseguró que ahora descansará "unos días" pero con la mirada puesta en la gira asiática "con varios torneos importantes" para estar "lo antes posible" en igualdad de condiciones "para sentir que si pierdo es por errores míos".



"Esto es lo que extrañaba también, no tener cansancio, no volver a mi casa... Estos torneos se hacen largos, pero bueno, tomaré un descanso y me gustaría estar en Asia porque son torneos en los que me salieron bien las cosa", añadió.



Respecto a la derrota en cuartos, explicó que el suizo jugó "muy inteligente" y aprovechó que notó su cansancio para "apretar el acelerador", lo que le obligó a "arriesgar" y fue entonces cuando Wawrinka "lo único que hacía era meterla, meterla y a meterla".



"Los dos primeros sets fueron muy parejos, pero tuvo la capacidad de ser más inteligente que yo, y obvio hay cosas por mejorar del partido, del revés tengo mucho que mejorar, pero el balance que hago es muy positivo, así que no me puedo sentir más contento", añadió.



Del Potro reconoció que físicamente no estaba para jugar un partido tan largo, "y menos en unos cuartos de final de un Grand Slam", pero ahora lo que quiere es seguir preparándose "y después los resultados que sean los que sean".



"Todo ha sido positivo para mi en este torneo y siendo que mi tenis está empezando a responder como yo quiero, pero físicamente aún no estoy en el mismo nivel, tengo que mantenerme sano y esperar a la pretemporada para estar al cien por cien", concluyó.



Del Potro quedó hoy eliminado del Abierto de Estados Unidas después de caer ante el número tres del mundo por 7-6 (5), 4-6, 6-3 y 6-2, en un partido en el estadio central Arthur Ashe que se alargó durante 3 horas y 13 minutos. EFE