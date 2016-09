Nishikori acaba con racha triunfal de Murray y pasa a semifinales

Tenis

Nishikori, de 26 años, que en los anteriores ocho duelos con Murray ganó solo uno, vino siempre de atrás y en la recta final del partido demostró una mejor condición física y un revés excepcional que fue el que le aseguró la victoria y el pase a las semifinales por segunda vez en las tres últimas ediciones del US Open.



El próximo rival de Nishikori será el ganador del partido que esta noche disputan en la pista central Arthur Ashe el suizo Stan Wawrinka, tercer cabeza de serie, y Juan Martín del Potro, que llegó al torneo por invitación.



Si el duelo es contra Wawrinka, el suizo tiene ventaja de 3-2, pero Nishikori le ganó este año en las semifinales del Masters 1000 de Canadá por 7-6 (6) y 6-1.



Mientras que si el rival es Del Potro, la ventaja es completa para el argentino que le ha ganado en las cuatro veces que se han enfrentado, la última en 2012 cuando Nishikori todavía no estaba entre los 10 mejores del mundo.



El partido duró tres horas y 57 segundos, Nishikori no se vino abajo por el hecho de haber perdido la primera manga con un Murray arrollador, porque en la segunda comenzó a imponer su tenis con un excelente revés que le ayudó a restar y hacer el break que necesitaba para empatar en el marcador.



Murray le devolvió la moneda en la tercera, pero en la cuarta manga cuando todo parecía que estaba del lado del escocés, el doble campeón olímpico, ganador en Wimbledon y finalista en el Abierto de Australia y de Roland Garros, se desconcentró y un Nishikori de instinto asesino logró un parcial demoledor de 6-1.



La suerte de ambos se iba a decidir en el quinto y último set, que comenzó como había concluido el cuarto, dominado por Nishikori que le rompió el saque a Murray en el juego inicial y se puso con 2-0 a su favor.



Pero Murray, de 29 años, recordó que era excampeón del Abierto y también el dos del mundo para reagrupar su tenis y en el cuarto juego hizo el break que igualó 2-2.



Alegría que le duró poco porque volvió a tener problemas con su saque y resto de revés de Nishikori que fue de nuevo decisivo a la hora de hacerle el segundo break de la manga.



Ahora Nishikori estaba en comando de su destino, pero en el cuarto juego de nuevo Murray puso el 4-4.



Ambos mantuvieron su saque para el 5-5 hasta que el undécimo juego, un Nishikori con mayor reservas físicas, se aprovechó una vez más de los problemas de Murray con su saque y le hizo un break, que esta vez sí pesó como una losa en el ánimo y estado físico del doble campeón olímpico, que se quedó sin capacidad de reacción.



Mientras que Nishikori con su saque y devolución de revés le hizo tres tantos seguidos para sellar la victoria en la primera pelota de partido que tuvo.



"Ha sido un partido excepcional, que he luchado al máximo y siempre tuve la confianza que podía ganar", declaró Nishikori.



"Después de tantas derrotas frente a Murray, la última en Río, alcanzar este triunfo que me permite estar de nuevo en las semifinales del Abierto es algo muy especial", añadió.



"Hay que darle crédito a Kei que ha luchado cada tanto y como siempre se mantuvo en el partido cuando más complicado lo tenía para al final llevarse el triunfo", comentó Murray.



"Me siento frustrado por no haber podido seguir adelante en el torneo, pero hoy, al final, mi rival fue mejor", reconoció el escocés. EFE