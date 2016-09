Pliskova llega a su primera semifinal en un Grand Slam

Tenis

Miércoles 7| 6:13 pm





La checa Karolina Pliskova, décima cabeza de serie, logró el pase a las semifinales del Abierto de Estados Unidos tras derrotar por 6-2 y 6-2 a la joven croata Ana Konjuh, 92 del mundo.

Pliskova, de 28 años, alcanzó por primera vez las semifinales de un Grand Slam y tendrá como próxima rival a la ganadora del partido de cuartos de final que esta noche disputan la estadounidense Serena Williams, número uno del mundo, y la rumana Simona Halep, quinta favorita.

La tenista checa, una de las mejores del circuito con su saque, que fue la verdugo de Venus Williams en la cuarta ronda, hizo valer esa cualidad para capitalizar un dominio sobre Konjuh, de 18 años.

Pliskova sólo necesitó 57 minutos para reafirmar que ha llegado su momento de entrar en la elite del tenis femenino como ya anticipó con su triunfo en el torneo de Cincinnati.

"Hoy me he sentido más a gusto en la pista, creo que no tuve la presión del partido anterior frente a Venus Williams y estoy feliz de haber pasado a mis primeras semifinales en el Abierto", declaró Pliskova.

A diferencia de lo que le sucedió ante Venus Williams, que comenzó muy inconsistente para perder la primera manga, frente a Konjuh sintió toda la confianza de tener mejor tenis que su rival y lo pudo desarrollar al completo.

Pliskova dijo que estaba lista para el próximo reto ante Serena Williams o Halep.

"Ambas son dos grandes tenistas que han demostrado su clase y el gran momento por el que atraviesan, lo que significa que mi objetivo es aportar de nuevo mi mejor juego", destacó.

Si se enfrenta con Serena será el segundo partido que disputen después del primero en los octavos de final de Stanford en 2014, con victoria para la estadounidense por 7-5 y 6-2.

Contra Halep, Pliskova ha jugado cinco veces con ventaja de 4-1 para la rumana. EFE