Serena Williams supera a Navratilova en victorias e iguala a Federer

Serena Williams se encumbró hoy en el Abierto de Estados Unidos tras lograr su triunfo número 307 en torneos de Grand Slam y superar la marca de Martina Navratilova e igualar la del suizo Roger Federer.



La menor de las hermanas Williams logró la hazaña al vencer por 6-2 y 6-1 a la sueca Johanna Larsson en tercera ronda.



Serena tiene ahora marca de 307-42 en Grand Slam, la mejor entre las mujeres, y está empatada con el suizo Roger Federer que tiene los mismos triunfos en la competición masculina en la era de los torneos Abiertos.



Williams, que no exhibió molestias por el problema del hombro derecho que la aquejó en la antesala del torneo, superó a Larsson en menos de una hora al conseguir 24 golpes ganadores y seis aces que no tuvieron respuesta por parte de su rival.



"Tenía buena sensación de lo sucedido. Estar a la par con las mujeres y los hombres es algo super raro, pero me siento bien", declaró Serena, quien reconoció que había pensado en la marca, pero no fue hasta Wimbledon cuando se dio cuenta de lo que podía lograr.



"La verdad estaba motivada de llegar a las 306 o 307 victorias, pero no fue hasta el torneo de Wimbledon que me di cuenta y me dije que tenía una nueva meta a conseguir", explicó la menor de las hermanas Williams.



"Era algo interesante para mí y como es lógico ahora lo que deseo es conseguir que los números se incrementen y ver hasta dónde puedo llegar", añadió.



Su buena forma no es la mejor noticia para las rivales que siguen en el cuadro, incluida su próxima rival, la kazaja Yaroslava Shvedova, 52 del mundo, que ganó por 6-2 y 7-5 a la china Shuai Zheng.



Williams, que dentro de tres semanas cumplirá 35 años, se ha enfrentado cuatro veces a Shvedova sin conocer todavía la derrota y el triunfo más reciente que logró fue en Miami en 2014.



Ambas se enfrentaron en 2013 en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos con triunfo de Serena por 6-3 y 6-1.



Williams, que logró por decimosexta vez la clasificación a los octavos de final del Abierto, sólo no lo hizo en su primera participación en 1998 y en 2003 y 2010 por lesión, busca conseguir el séptimo título del último Grand Slam de la temporada, que seria el número 23 de todos los grandes que ha ganado.



Junto a Williams la sexta jornada del Abierto en la competición femenina también dejó los triunfos de la rumana Simona Halep, quinta cabeza de serie, que venció 6-1, 2-6 y 6-4 a la húngara Timea Babos (31) y de la española Carla Suárez Navarro, undécima favorita, que se impuso por 6-4 y 6-3 a la rusa Elena Vesnina (19).



Halep y Suárez Navarro se enfrentaran en los octavos de final.



La polaca Agnieska Radwanska, cuarta cabeza de serie, derrotó 6-2 y 6-3 a la francesa Caroline García (25) y su rival en la cuarta ronda será la croata Ana Konjuh, que se impuso por 6-3, 3-6 y 6-2 a la estadounidense Varvara Lepchendko.



La checa Karolina Pliskova, décima favorita, también cumplió con los pronósticos y se impuso por 6-2 y 6-4 a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, decimoséptima cabeza de serie.



Pliskova tendrá como rival a la ganadora del partido que esta noche disputan la mayor de las hermanas Williams, Venus, sexta favorita, frente a la alemana Laura Siegmund, vigésima sexta.

