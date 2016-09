Del Potro imparable sella su pase a los octavos de final

Tenis

Sábado 3| 5:13 pm





El argentino Juan Martín del Potro mantuvo su buen momento de juego y se impuso en tres sets por 7-6 (3), 6-2 y 6-4 al español David Ferrer, undécimo cabeza de serie, para conseguir el pase a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos.



Del Potro, de 27 años, ganador del torneo en 2009, consiguió su pase a la cuarta ronda del Abierto por tercera vez en las ocho participaciones que ha tenido después que no pudo jugarlo en las dos últimas ediciones al estar lesionado.



El tenista argentino, medalla de plata en los pasados Juegos Olímpicos de Río, que llegó al torneo por invitación, mostró la recuperación completa de la grave lesión que sufrió en la muñeca derecha y estuvo siempre en control del partido.



Del Potro, que ganó por cuarta vez a Ferrer en diez enfrentamientos, impuso su mejor peloteo desde el fondo de la pista, restó perfecto en los momentos decisivos para conseguir los break y fue superior a un rival que notó el esfuerzo del partido de la segunda ronda ante el italiano Fabio Fognini que lo obligó a disputar cinco sets.



La única manga disputada fue la primera cuando ambos tenistas se rompieron dos veces el saque, y de nuevo en el desempate, del Potro fue más sólido y seguro que Ferrer, que cometió varios errores no forzados que le costaron la pérdida.



La segunda fue un paseo para Del Potro que le rompió dos veces el saque y lo propio sucedió en el tercero que le hizo un break en el octavo para el parcial de 5-3 que luego sentenció con su servicio, la victoria y el pase a octavos, donde jugará con el austríaco Dominic Thiem, octavo favorito, que venció por 1-6, 6-4, 6-4 y 7-5 al español Pablo Carreño Busta.



El duelo entre del Potro y Thiem, de 23 años, será el segundo con ventaja de 1-0 para el tenista argentino que le ganó este año en el Masters 1000 de Madrid por 7-6 (5) y 6-3.



"No pienso en el próximo partido sino en la felicidad que tengo de seguir avanzado en el torneo que estoy disfrutando más que nunca, tras superar a un gran rival y un gran amigo, que de nuevo luchó al máximo en la pista", declaró Del Potro al concluir el partido.



El partido que duró dos horas y 24 minutos dejó a Del Potro con 37 golpes ganadores y 34 errores no forzados por 25 y 29 de Ferrer, que no sacó bien al meter sólo un 'ace' y cometer cuatro dobles faltas.



Del Potro también cometió cuatro dobles faltas pero colocó seis saques directos y logró cinco break en 12 oportunidades por 2 de 5 de Ferrer.



La derrota de Ferrer dejó al tenis masculino español con sólo un representante en la competición, el doble campeón del Abierto Rafael Nadal, que la pasada noche avanzó a los octavos de final. EFE