Del Potro no defrauda y avanza a la tercera ronda

Tenis

Viernes 2| 6:27 pm





El tenista argentino Juan Martín del Potro volvió a confirmar que sigue por el buen camino de recuperar sus mejores sensaciones y tenis al conseguir la victoria de 7-6 (5), 6-3 y 6-2 frente al local Steve Johnson en la cuarta jornada del Abierto de Estados Unidos y lograr el pase a la tercera ronda.



Algo que también habían hecho en el transcurso de la jornada el inglés Andy Murray, segundo cabeza de serie, el suizo Stan Wawrinka (3), el japonés Kei Nishikori (6) y el austríaco Dominic Thiem (8), que están dentro del grupo de los favoritos en la lucha por el título.



Del Potro, ganador del torneo en el 2009, sólo tuvo verdadera oposición en la primera manga cuando Johnson hizo su mejor juego de saque, resto y peloteo desde el fondo de la pista.



Pero la "Torre de Tandil" elevó un poco más su nivel de juego en la segunda con un saque más consistentes y mayor golpes ganadores, además de un resto demoledor, y la resistencia de Johnson se vino abajo.



Mientras que del Potro comenzó a recrearse en su mejor juego de confianza y excelentes variedades de golpes que le hicieron llegar al final del partido con un triunfo cómodo después de 2 horas y ocho minutos en las que colocó 15 "aces" con tres dobles faltas por 4 y 2, respectivamente, que tuvo Johnson.



El excampeón del Abierto argentino colocó 33 golpes ganadores por 23 errores no forzados, comparados a los 24 y 35, respectivamente, que aportó Johnson, número 22 del mundo, en lo que fue el primer duelo entre ambos como profesionales.



Del Potro, de 27 años, que participa por octava vez en el Abierto, consiguió por sexta llegar a la tercera ronda, donde esta vez tendrá de rival al ganador del partido que disputan esta noche el español David Ferrer (11) y el italiano Fabio Fognini.



"Me he vuelto a sentir muy bien, con confianza, seguro en mi juego y aunque sé que debo elevar mi rendimiento, creo que voy por el buen camino", declaró del Potro al concluir el partido. "Del próximo rival sólo pensaré cuando lo conozca, pero tanto David (Ferrer) como Fognini serán muy difíciles y complicados".



Del Potro reiteró que su meta es ir partido a partido y hacer que cada vez se sienta mejor, más seguro, más en forma y sobre todo con mayor moral de triunfo.