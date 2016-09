Nadal: "Espero sentirme fuerte durante todo el torneo"

Tenis

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado que se sintió "fuerte" durante todo el partido de segunda ronda del US Open que disputó este miércoles contra el italiano Andreas Seppi, y que se siente "mejor a medida que avanza el torneo", esperando seguir sintiéndose fuerte y poder avanzar a los octavos de final del torneo estadounidense.

"Me he sentido muy bien durante todo el partido. Cada partido es importante, esa es mi filosofía y mi manera de pensar en este torneo, así que estoy muy feliz de cómo ha ido todo. Me he sentido mejor a medida que jugaba y espero mantenerme fuerte todo el torneo", declaró Nadal en rueda de prensa.

El mallorquín vuelve a la tercera ronda de un 'Grand Slam' tras haberse retirado en esta misma ronda en Roland Garros por problemas en su muñeca. "En verdad, no es gran cosa volver a una tercera ronda de nuevo. Sin embargo, cada partido es importante. Cada ronda es importante, cada punto es importante. Hoy ha sido una gran victoria", explicó Nadal, que aseguró sentir "mejor movilidad que en el primer día" y "sensaciones positivas" respecto a su muñeca.

El partido entre Nadal y Seppi fue el primero que se ha realizado con pista cubierta en el US Open. El techo retráctil del estadio Arthur Ashe de Nueva York se cerró este miércoles por primera vez durante el partido del torneo estadounidense debido a la lluvia. "Es genial haber sido el primer tenista en estrenar este techo", aseguró.

Lo único que sorprendió al manacorí fue el ruido. "Sí, eso me sorprendió. Había un poco más de ruido de lo normal, pero no sentí gran diferencia cuando el techo se cerró. Uno se acostumbra según avanza el partido" declaró./AS