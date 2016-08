Garbiñe Muguruza: "Esto no va a pararme"

Tenis

Miércoles 31| 10:39 pm





"Esto no va a pararme. Claro que hubiese querido llegar más lejos, pero no voy a darle muchas vueltas, la verdad", dijo Muguruza tras perder su partido de segunda ronda ante la letona Anastasija Sevastova por 7-5 y 6-4.



La española reconoció que las derrotas "son tristes" y afectan "un poco", sobre todo, "porque hoy podría haber jugado mejor", pero admitió que su rival lo hizo "muy bien", demostró ser "muy talentosa" en pista y no le tembló la mano "en ningún momento".



Muguruza explicó que como cualquier otra jugadora, intentó darle la vuelta al partido porque sabe que tiene "recursos" para hacerlo, pero hoy no le salió y no fue capaz de encontrar "la manera de que ella fuese peor".



Preguntada por sus sensaciones al jugar por primera vez en la pista central de Flushing Meadows, dijo que la pista "muy grande" y notó casi todo el tiempo "un bullicio de fondo", aunque es normal "porque no se puede callar a todo el estadio".



Respecto a su futuro inmediato, Muguruza aseguró que mantiene su planificación y no va a cambiar nada, aunque al haber sido eliminada en el último torneo de Grand Slam del año aprovechará que tiene "unos días extra para descansar".



"Ahora voy a descansar un poco, pero lo mejor es seguir jugando, prefiero seguir jugando y tener más oportunidades, en vez de optar por un descanso largo, aunque hoy haya terminado así", insistió.



La española, vencedora este año en París, terminó diciendo que seguirá intentado hacer su mejor tenis. "No por haber ganado Roland Garros significaba que iba a llegar aquí y ganar fácil, claro que hubiese querido ganar, pero no ha podido ser", concluyó. EFE