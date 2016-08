Juan Martín del potro es invitado al Masters de Shanghai

Tenis

Miércoles 31| 8:52 am





El argentino Juan Martín del Potro ha recibido la primera invitación para participar en el cuadro final del Masters 1.000 de Shanghai, torneo que se disputará desde el próximo 10 de octubre en la localidad china, según informó la propia organización en un comunicado.



La dirección del torneo considera que el tenista de Tandil "merece" esa invitación porque "ha sufrido mucho por las lesiones de muñeca, que han privado a los aficionados de ver a uno de los grandes tenistas del circuito".



De hecho, será solo la tercera participación del argentino desde que Shanghai acoge el penúltimo Masters 1.000 de la temporada. En su primera aparición, en 2009, no pudo pasar de la segunda ronda, pero en 2013 llegó a la final, después de ganar al español Rafa Nadal en semifinales. Solamente Novak Djokovic le apartó del título, tras un disputado desempate en el tercer y definitivo set.



Del Potro se ha mostrado "feliz por volver a Shanghai", puesto que siempre ha "disfrutado" jugando allí. "Recuerdo la final de hace tres años, gané a Rafa (Nadal) en semifinales y fue una gran final contra Novak (Djokovic). Recuerdo también lo maravillosa que es la gente y el apoyo que me dieron", asegura.



Actualmente Juan Martín del Potro se encuentra en Nueva York disputando el US Open y se enfrentará al estadounidense Steve Johnson en segunda ronda. EFE.