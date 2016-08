Serena y Venus Williams tienen debut triunfal

Tenis

Martes 30| 11:26 pm





Comenzó otro nuevo espectáculo de las hermanas Serena y Venus Williams en el Abierto de Estados Unidos después que ambas consiguieron sendas victorias en la segunda jornada el último torneo de Grand Slam.



La primera en debutar fue la mayor, Venus, dos veces campeona del Abierto, que confirmó que a sus 36 años, su tenis cada vez es menos competitivo aunque después de dos horas y 42 minutos superó por 6-2, 5-7 y 6-4 a la ucraniana Kateryna Kozlova.



La mayor de las hermanas Williams, que llegó al torneo como sexta cabeza de serie, estuvo imprecisa en su juego y al final del partido, que se disputó en la pista central Arthur Ashe, había cometido 63 errores no forzados.



Luego, en el primer partido de la sesión nocturna, en el mismo escenario, saltó su hermana Serena, de 34 años, que siente la presión como número una del mundo desde hace ya 185 semanas, y el no haber podido ganar el año pasado en Flushing Meadows, lo que la llevó a ganar con solidez por 6-3 y 6-3 a al rusa Ekaterina, una exTop 10.



Serena es consciente que se encuentra de nuevo a las puertas de hacer historia y convertirse en la tenista con más títulos de Grand Slam y del Abierto de Estados Unidos si consigue el séptimo de su carrera.



Su racha desde hace dos años, en Wimbledon 2014, se ha mostrado intratable en los torneos de Grand Slam de los que nunca ha caído eliminada antes de las semifinales para ganar cinco títulos, y ser finalista en otros dos.



La frustración y sorpresa la protagonizó el año pasado al perder en semifinales ante la veterana italiana Roberta Vinci, que llegó al torneo sin ser cabeza de serie.



Esta noche también saltó a la pista con la pobre imagen que dio en Río de Janeiro, donde perdió en octavos frente a la ucraniana Elina Svitolina, de 21 años.



Cierto que no se le vio su mejor físico, pero Serena ante Makarova hizo un tenis sólido, sin sobresaltos, al colocar 27 tiros ganadores, incluidos 12 saques directos, que la dejaron con la victoria en una hora de trabajo sobre la pista.



El cuadro que se le presenta a Serena es de lo más tranquilo, su próxima rival será la también estadounidense, la veterana Vania King, de 27 años.



Las siguientes potenciales rivales podrían más veteranas como la sueca Johanna Larsson, la australiana Samantha Stosur y la rumana Simona Halep, que también debutó con victoria al imponerse 6-0 y 6-2 a la belga Kirsten Flipkens, en el partido que abrió la sesión matinal en la pista Arthur Ashe.



Halep volvió a empezar bien el Abierto al derrotar a Flipkens, que en las últimas semanas se había cargado a Venus Williams, a la suiza Belinda Bencic y a la francesa Caroline Garcia, entre otras, pero sigue la interrogante si irá a más en el torneo o pierde fuerza como ya es habitual en su trayectoria de torneos de Grand Slam.



El resto de la competición femenina de la segunda jornada no dejó ninguna sorpresa entre las favoritas con triunfos fáciles de la polaca Agnieszka Radwanska, cuarta cabeza de serie, reciente campeona en New Haven, frente a la estadounidense Jessica Pegula (6-1 y 6-1).



También ganaron la checa Karolina Pliskova, décima cabeza de serie, que venció a la local Sofina Kenin por 6-4 y 6-3, mientras que la española Carla Suárez Navarro (11) protagonizó el partido más rápido de la jornada al vencer por 6-0 y 6-0 a la brasileña Teliana Pereira, en tan sólo 46 minutos.



No hubo grandes sorpresas en la jornada, pero si la eliminación de dos cabezas de serie como fueron la rusa Daria Kasatkina (23) que perdió por 6-4, 2-6 y 6-2 ante la china Qiang Wang, mientras que la checa Denisa Allertova derrotaba 7-6 (4) y 6-1 a la serbia Ana Ivanovic

EFE