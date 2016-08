Del Potro reconoce su cansancio tras Río pero espera "llegar lejos" en torneo

Del Potro quiere hacer un buen torneo en el Us Open

Tenis

Martes 30| 10:28 pm





Honestamente aún estoy cansado", dijo sobre su estado físico.



Mentalmente, Del Potro reconoció estar teniendo dificultades para concentrarse de nuevo en un torneo tras su experiencia en Río, donde consiguió una medalla de plata después del sufrimiento por la lesión.



"Estoy intentando concentrarme y digerir todo lo de Río. Me está costando centrarme", apuntó.



El argentino señaló que debe "jugar mejor" y destacó como dificultades del partido con su compatriota el intenso calor sobre Flushing Meadows.



"Me costaba moverme por el calor, no fue un partido fácil", señaló.



Del Potro se impuso a Schwartzman por 6-4, 6-4 y 7-6.



El reciente medallista olímpico se enfrentará al vencedor del partido que se juega entre el ruso Evgeny Donskoy y el estadounidense Steve Johnson. EFE