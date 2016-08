Muguruza sufre en primera ronda y espera a una rival que no conoce

Tenis

Lunes 29| 10:04 pm





"La verdad es que no sé quien es (su próxima rival Anastasija Sevastova), creo que le puedo poner cara pero ni he entrenado ni he visto un partido suyo. No la conozco, pero si ha ganado es que está jugando bien", dijo Muguruza tras vencer a la belga Elise Mertens.



La española, tercera cabeza de serie en el torneo, echó mano del refranero y aseguró que "siempre es mejor malo conocido que bueno por conocer", ya que la mayoría de jugadores prefieren enfrentarse a alguien que ya conocen.



"Cuando te toca alguien que no sabes quién es, como en este caso, es un poco extraño porque a estas alturas y estando en un Grand Slam rara vez te encuentras con alguien que no conoces", insistió la actual campeona de Roland Garros.



Sobre su debut en el Abierto, en el que tuvo que ir hasta tres sets, reconoció que debido al calor y la humedad sintió problemas "durante todo el partido", e incluso tuvo que retirarse al vestuario para que la viera el fisioterapeuta.



"Me ha dado una especie de mareo por el calor. Me costaba un poco respirar, creo que ha sido la humedad, sumado también a los nervios, y lo he sufrido durante todo el partido", admitió Muguruza, quien añadió que no recordaba que en Nueva York hiciese tanto calor.



Pese al debut complicado que ha tenido, la española se mostró confiada en que sigue teniendo opciones. "Aquí estoy, y aunque esté perdiendo 4-1, siempre intento ver qué puedo hacer para darle la vuelta al partido", añadió.



"Los primeros partidos siempre son muy difíciles y rara vez juegas muy bien, porque entre la presión, los nervios y la ansiedad que te genera la primera ronda de un Grand Slam, cuesta un poco ponerlo todo de tu parte y jugar increíble", concluyó. EFE