Delegación keniana acusada de robar 256.000 dólares en Río

Río 2016

Miércoles 28| 9:35 am





El jefe de la delegación de Kenia que participó en los Juegos Olímpicos de Río, Stephen Soi, ha sido acusado de robar 256.000 dólares que estaban destinados al alojamiento de directivos y otros miembros de la misión, informaron hoy medios kenianos.



El secretario general del Comité Olímpico Nacional de Kenia (NOCK, en sus siglas en inglés), Francis Paul, y el director del equipo olímpico, Pius Ochieng, fueron acusados de negligencia por no realizar un inventario exhaustivo del material deportivo donado por Nike para la prueba y que nunca llegó a los atletas.



Los tres fueron puestos en libertad después de abonar una fianza de un millón de chelines (unos 8.800 euros) y deberán volver al juzgado el próximo 24 de octubre para la celebración del juicio.



A finales de agosto, el ministro de Deportes de Kenia, Hassan Wario, anunció la disolución del NOCK después de que salieran a la luz varios escándalos de malversación, sobornos y dopaje que salpicaron a varios miembros de la delegación keniana en Río, una decisión que el comité anunció que apelaría.



El Comité Olímpico Internacional (COI) amenazó con tomar represalias contra Kenia -en particular, la suspensión de su participación en competiciones internacionales- si no resuelve pronto la disputa entre el NOCK y el Ministerio de Deportes.



En junio de este año, Kenia ya aprobó una nueva ley antidopaje para cumplir con las exigencias de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) después de meses de disputas por el descubrimiento de una trama de dopaje sistemático entre los atletas kenianos y estuvo a punto de quedar excluida de las pruebas de atletismo.



En los últimos años, Kenia, la primera potencia de fondo en el atletismo mundial, ha registrado más de 40 positivos en controles de dopaje y varios directivos de la Federación Keniana de Atletismo están suspendidos por su supuesta implicación en casos de dopaje y malversación. EFE