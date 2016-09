Belkys Mota mejoró su marca clasificatoria en la prueba de 400 metros

Río 2016

Lunes 12| 4:21 pm





La nadadora venezolana, Belkys Mota, se ubicó este lunes en el puesto 12 de los 400 metros estilo libre categoría S13 de atletas con discapacidad visual durante los Juegos Paralímpicos de Río 2016.

Mota se ubicó en el sexto puesto de su heat y 12 en la ronda de clasificación, al registrar un tiempo de cinco minutos, nueve segundos y 57 centésima (5:09.57).

Con este tiempo, Mota mejoró su tiempo clasificatorio a Río que fue de 5:20.58 en el Mundial IBSA, disputado en Corea Del Sur en el 2015.

"Se mejoraron las marcas y la posición en el ranking, en pruebas que se dificultaron por estar ligadas con la categoría S13, el objetivo era ese y se logró. Ahora buscaré mejorar la actuación en los 50mts libres donde no se ligan las clases y donde me ubicó de quinta en el ranking, pero no va hacer fácil porque todo el mundo se prepara para ganar. Seguimos trabajando para estar entre los primeros", indicó Mota citada en un despacho de prensa del Ministerio para la Juventud y el Deporte.

El primer lugar de los 400 metros estilo libre fue para la estadounidense Rebecca Meyers quién cronometró 4:29.97. El segundo lugar fue para la ucraniana Anna Stetsenko quien registró un tiempo de 4:31.02 y el tercer lugar para la alemana Naomi Schnittger con un tiempo de 4:43.59.

La criolla ahora se prepara para encarar su siguiente prueba que serán los 50 metros libres. "Logre bajar la marca un segundo y me siento preparada física y mentalmente para subir al podio. Estoy en mis terceros Juegos Paralímpicos y quiero ganar una medalla”, sostuvo la atleta.

AVN