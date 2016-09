Naomi Soazo: "Mis motivaciones son Dios, mi familia y Venezuela"

Río 2016

La judoca venezolana Naomi Soazo volvió a subir a un podio en unos Juegos Paralímpicos, esta vez con la versión XV de Río de Janeiro, luego de derrotar con marcador 2-1 a la croata Lucija Breskovic en la disputa de la medalla de bronce de la clase B2 (perdida visual media) de la división de los menos 70 kilogramos. La caraqueña ya había conquistado el oro en la edición de Beijing 2008.

En su primera participación durante esta fecha celebrada en la Arena Carioca 3 del Parque Olímpico, Soazo venció a la china Zhou Quian por la vía del ippon (punto definitivo) y posteriormente en semifinales no pudo mantener el dominio sobre la mexicana Lenia Ruvalcaba a la que dominaba 11-1 y a falta de 56 segundos para terminar el combate, cayó por ippon.

“Rozamos esa medalla, tanto de plata como de oro, fue clave el combate ante Ruvalcaba, en el Panamericano no le pude hacer ninguna técnica, aquí la proyecté dos veces, incluso le marcamos un ippon que luego bajaron a wazari, pero después cometí un error al creer que iban a cantar mate, no lo hicieron, ella agarró ese momento de descontrol y me inmovilizó, sin embargo demostramos ahí que sí se le puede ganar”, señaló la también ganadora de un diploma olímpico en Londres 2012.

“Durante mis combates me pasaba por la mente principalmente Dios, mi familia y mi país, mis tres motivaciones que me impulsan para seguir adelante, también recordaba a cada uno de los venezolanos que me daban sus mensajes de apoyo (…) estoy agradecida con Dios, con mi entrenador Humberto Soazo, quien me formó la parte técnica y gracias a eso pude llevar bien los combates, me voy satisfecha”, agregó igualmente la caraqueña.

“Tengo 27 años, aún un mundo por delante en el judo y demostramos aquí que en un año pude volver a montarme en un podio paralímpico, creo que con más preparación en este nuevo peso puedo soñar en Tokio 2020”, cerró Soazo. La mexicana Álvarez terminaría llevándose la medalla de oro al derrotar a la brasilera Alana Martins y el bronce restante para Gulruh Rahimova de Uzbekistán.

