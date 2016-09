Acusan a funcionario olímpico de revender boletos en Río

Río 2016

Martes 6| 9:45 pm





Fiscales brasileños presentaron cargos formales contra un funcionario olímpico de alto rango, en un caso de reventa de boletos que trascendió durante los Juegos Olímpicos del mes pasado en Río de Janeiro.

Marcos Kac, fiscal estatal, dijo el martes que decidió interponer cargos contra 10 personas, incluido el presidente del Comité Olímpico de Irlanda Patrick Hickey, por reventa de boletos, complot y publicidad parasitaria, tras revisar la investigación policial.

"Encontramos evidencias suficientes que vinculan a Hickey con este complot para vender boletos por parte de una empresa no autorizada", dijo Kac a The Associated Press. "Éstos son boletos que se vendían hasta en 8.000 dólares".

Hickey llegó el martes a un cuartel policial pero se negó a responder preguntas adicionales de las autoridades ante los nuevos hallazgos de la pesquisa. El dirigente de 71 años tampoco quiso hablar con la prensa al salir de la estación.

El líder del Comité Olímpico de Irlanda fue arrestado el 17 de agosto durante los Juegos Olímpicos, en su habitación de hotel en Río. Hickey, quien encabeza varios organismos olímpicos, permaneció en un complejo carcelario tras internársele en una clínica local, donde se le sometió a una serie de análisis, dados sus antecedentes de problemas de salud. /AP