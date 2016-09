Brasil reafirma su meta, quedar quinto en el medallero paralímpico de Río

Río 2016

Martes 6| 6:15 pm





Brasil reafirmó hoy su meta de quedar quinto en el medallero de los Juegos Paralímpicos que Río de Janeiro inaugura este miércoles, tras el séptimo lugar conquistado en Londres 2012, y de confirmarse como una de mas mayores potencias paralímpicas.



La posibilidad de cumplir la meta trazada en 2009 fue reafirmada en rueda de prensa tanto por el ministro brasileño de Deportes, Leonardo Picciani, como por el presidente del Comité Paralímpico Brasileño (CPB), Andrew Parsons.



"La meta de conquistar el quinto lugar en el medallero es muy ambiciosa pero también muy factible", afirmó Parsons en vísperas de la inauguración de los primeros Juegos Paralímpicos en Sudamérica.



Brasil fue el séptimo en el medallero de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, con 43 medallas (21 oros, 14 platas y 8 bronces), gracias a la inversión que el país comenzó a hacer en 2009 en los deportes paralímpicos para alcanzar su mejor resultado en Río de Janeiro 2016, afirmó por su parte Picciani.



"La meta fue anunciada en 2009 y es muy factible, pese a que tendremos que superar en el medallero a países como Australia y Estados Unidos. Dimos un salto grande desde el lugar 14 en Atenas 2008 hasta el noveno en Pekín 2008 y el séptimo en Londres 2012, pero para ello superamos a adversarios que no eran tan difíciles", aseguró Parsons.



El dirigente aclaró que la exclusión de Rusia de los Juegos Paralímpicos por el escándalo de dopaje estatal no coloca automáticamente a Brasil como sexto en el posible medallero de Río pues las medallas rusas se las repartirán todos los adversarios directos.



"Pero estamos muy confiados. En esta oportunidad contamos con la mayor y mejor delegación de Brasil en unos Paralímpicos", agregó.



Brasil clasificó para los Paralímpicos de Río de Janeiro un récord de 279 deportistas (181 hombres y 98 mujeres) para disputar las 22 modalidades previstas en los Juegos.



Según Parsons, el país consiguió algunos cupos adicionales por ser la sede del evento pero ninguno de los clasificados estará como figurante ya que todos tienen condiciones competitivas y hasta de conquistar medallas.



El dirigente agregó que el deporte paralímpico viene creciendo rápidamente en Brasil gracias al apoyo financiero del Gobierno y a una ley que garantizó que el 1 % de los recursos recaudados por las loterías estatales sea destinado a los deportistas con necesidades especiales.



Agregó que otro legado de los Paralímpicos 2016 fue la construcción de un centro especial de entrenamiento para paratletas de 15 modalidades en Sao Paulo, que fue proyectado teniendo como modelo los mejores de todo el mundo.



"Por eso podemos decir no sólo que el quinto lugar es factible ahora sino que podemos pensar en vuelos más altos en Tokio 2020, ya que tendremos recursos garantizados y un centro de entrenamiento de punta para prepararnos durante todo el próximo ciclo olímpico", aseguró.



Según el dirigente, además del atletismo y la natación, las modalidades que tradicionalmente le han garantizado más medallas a Brasil en Juegos Paralímpicos, el país también puede conquistar medallas en fútbol de 5 (para deficientes visuales), judo, esgrima, halterofilia, remo y tiro.

EFE