Yomaira Cohen: "Dicen que esta es mi oportunidad"

Río 2016

Viernes 2| 6:21 pm





Entre las increíbles historias que cuentan la vida de los atletas venezolanos que competirán en los XV Juegos Paralímpicos de Río, destaca la de Yomaira Cohen, quien ya representó al país en la pasada edición de Londres 2012 y buscará en la categoría F37 (impedimento moderado de coordinación por parálisis cerebral) colgarse la ansiada medalla.

Para alcanzar esta meta, la zuliana contará hasta con tres oportunidades en el deporte del atletismo; primero en el lanzamiento de jabalina, en el cual presenta registro de 29 metros, 89 centímetros que a su vez la coloca como la segunda del planeta, luego en el impulso de bala donde se ubica sexta del ranking con 9,73 metros, y finalmente en el lanzamiento de disco (26.87 mts) octava.

“No me gusta hablar de medallas porque soy bastante nerviosa, pero mis entrenadores dicen que este es mi año, mi oportunidad y eso me tiene muy motivada (…) en lo único que estamos cien por ciento seguros es en las ganas y el corazón (…) sé que si paro de entrenar un día, la campeona del mundo no dejará de hacerlo y no voy a darle esa ventaja a nadie”, expresó la atleta de 33 años.

Cohen en su carrera deportiva posee también entre otros logros importantes, dos diplomas paralímpicos tras su participación en la cita de Londres (4ta en jabalina y 7ma en disco), así como dos medallas de plata en los Juegos Parapanamericanos de Guadalajara 2011 y Toronto 2015.

A nivel personal, la esposa del también atleta paralímpico Juan Valladares (Beijing '08, Londres '12) nació en Maracaibo la noche de navidad de 1982, en ese momento su madre de la etnia wayúu, quedó atrapada dentro de un ascensor y al no contar con suficiente oxigeno, provocó que la representante del estado Carabobo en las competencias locales, creciera con parálisis parcial en su mano y pierna izquierda.



“No siento limitación para nada, subo arboles, corro, brinco, hago de todo y llevo una vida normal (…) el único momento en que siento que mi discapacidad es un límite es cuando me invitan a una fiesta y no me puedo poner tacones”, sentenció entre risas la igualmente agroecóloga de profesión.

Prensa Mindeporte