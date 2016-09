Maldonado: "Para Tokio 2020 llevaremos más de 100 atletas"

Río 2016

María Isabel Moya | @MarisabelMoya

El 21 de agosto culminaron los Juegos Olímpicos de Río 2016, con una actuación destacada para Venezuela, pero ahora el reto es Tokio 2020. Mervin Maldonado, Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, vivió este evento de principio a fin con la delegación nacional y contó a Meridiano su experiencia.

“Río se convirtió en la mejor actuación histórica en unos Juegos Olímpicos para este país, nos dejó un buen sabor, pero también nos dejó un gran reto que es lograr con un buen proceso de planificación, ejecución, mucho control y seguimiento, que podamos conseguir los objetivos que nos estamos planteando ahorita y que se puedan cumplir en cuatro años, que no tengamos procesos de improvisaciones. Eso es lo que estamos buscando”, indicó Maldonado.

El camino a Tokio no será fácil, pero con lo demostrado ahora en los recientes Juegos Olímpicos las expectativas son superiores, puesto que la generación que logró posicionarse en este evento cuenta con la juventud necesaria para conseguir posicionarse en 2020.

Sin embargo, existe un factor que podría aumentar aún más el número de participantes para los próximos Juegos Olímpicos: la incorporación de las cinco nuevas disciplinas (beisbol, softbol, karate, skateboard, sports climbing y surf). “De estas nuevas disciplinas nosotros somos referentes en el softbol femenino, el beisbol masculino y el karate, eso nos va a llevar a aumentar la cantidad de atletas que vamos a llevar. En este caso fuimos 87 y obtuvimos 12 diplomas y tres medallas. Con la incorporación de estas nuevas disciplinas estamos seguros de que vamos a llevar a más de 100 atletas e incluso me atrevería a decir quizás alcancemos alrededor de 120”, indicó.

Para el Ministro, aunque se alcanzó una buena actuación, conformarse con lo obtenido no es lo ideal, asegura que el país tiene atletas para responder por más y que en eso se está trabajando. “Hemos tenido una precisión hasta este momento y queremos elevarla, porque Río es ciertamente lo mejor de toda la historia hasta ahora, pero no estamos conformes, vamos por más y no solo Tokio, ya estamos trabajando en lo que va ser 2024 y 2028”.

El próximo 7 de septiembre arrancarán, también en Río, los Juegos Paralímpicos donde Venezuela reúne a una delegación de 24 atletas, y Maldonado no dudo en mencionarlos. “Los Paralímpicos para nosotros son tan importantes unos como los otros, se les da el mismo tratamiento y estoy seguro de que vamos a traer muy buenos resultados, tenemos 24 atletas clasificados y van seis disciplinas deportivas, sé que los resultados serán los mejores”, finalizó.