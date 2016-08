Lo Andris González: "No existe la discapacidad"

Río 2016

“No existe la discapacidad, lo que existe son las personas que no se atreven a salir adelante”, reflexiona el atleta Lo Andris González con impedimento en miembros superiores (T46-T47), quien buscará subir al podio en la prueba de salto alto en los Juegos Paralímpicos Río de Janeiro 2016.

González fue promesa del baloncesto en el eje Maracay-Valencia hasta que sufrió un accidente a principios de esta década que le afectó los nervios del plexo braquial, convirtiéndolo en un amputado funcional.

“Por supuesto, caí en un momento bajo. Pero luego de seis meses me recuperé y salí a plantarle cara a la vida. Al principio me quedé pegado, tratando de jugar baloncesto con mi lesión, hasta que me sugirieron que buscara los deportes paralímpicos. Cuando nos falta un miembro, desarrollamos otra habilidad”, expresó González.

El mirandino se convirtió en un multi-atleta de la clasificación T46-T47: ha practicado lanzamiento de jabalina, incluso ganó diploma olímpico con un quinto lugar en los Juegos Parapanamericanos Toronto 2015, velocismo y salto largo, aunque al menos en 2016 se ha centrado en el salto de altura, la modalidad con la que debutará en los Juegos Paralímpicos 2016.

Asimismo, el nacional posee la sexta marca mundial de la temporada (1,86 metros en la Copa Caixa de Sao Paulo, en junio pasado), un incremento de siete centímetros con respecto a sus 1,79 metros de 2015, aunque cree que en puede acercarse a los 1,90 en el estadio Olímpico de Río de Janeiro.

Será difícil aspirar a la medalla de oro de la categoría con la presencia del estadounidense Roderick Townsend, que está desprendido del resto de los saltadores de la categoría (récord mundial de 2,12 metros), aunque es perfectamente posible un souvenir de otro color. “A las personas que tienen un impedimento les digo que abran los ojos y sigan caminando. Ahí no ha muerto nada”, aconseja el mirandino que se ha impulsado a elevaciones de todo tipo.

