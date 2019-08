Peinado buscará este jueves el oro en Panamericanos

Panamericanos 2019

Miércoles 7| 5:56 pm





La venezolana Robeilys Peinado buscará adueñarse este jueves de una medalla en la final del salto con pértiga para damas en los Juegos Panamericanos que se desarrollan en Lima, Perú.

"De verdad que mi preparación ha sido muy intensa. He tenido la oportunidad de estar en varias válidas de la Liga de Diamante. No he podido mejorar mis marcas, pero he estado muy estable sobre los 4.60 metros y en algunas ocasiones, la varilla ha estado a una altura muy alta sobre 4.75. Siento que puedo lograrlo, aún la temporada le falta mucho, iré al Mundial, donde ya estoy clasificada", expresó Peinado, citada en nota de prensa del Instituto Nacional de Deporte (IND).

Con respecto a su participación en Lima indicó: "Conozco a todas mis rivales. Estamos muy parejas en cuanto a marcas. Las estadounidenses, la cubana (Yarisley Silva) y Alisha Newman de Canadá, son mis contrincantes más fuertes y espero dar todo en la pista, para darle otra alegría a mi país".

La final del salto con pértiga que comenzará a partir de las 3 y 25 minutos de la tarde, hora local, 60 minutos más tarde en Venezuela, se llevará a cabo en el Complejo Deportivo de la Videna. / AVN