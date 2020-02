Gaviria: Siempre estaré agradecido con Argentina por sus carreras

Otros Deportes

Fernando Gaviria, ciclista colombiano del UAE Emirates y ganador de la última etapa de la Vuelta a San Juan, declaró que "siempre" será "agradecido con Argentina y sus carreras porque le abrieron las puertas del profesionalismo".



Fernando Gaviria mantiene un idilio con la Vuelta a San Juan. Ha ganado ocho etapas en las cuatro ediciones de la carrera que ha disputado, tres de ellas este año.



En la última etapa disputada por un circuito urbano de la ciudad de San Juan, Gaviria se impuso al sprint al eslovaco Peter Sagan, segundo, y al colombiano Álvaro Hodeg, tercero.



"Me he sentido muy bien a lo largo de toda la etapa y el equipo ha hecho un gran trabajo dejándome al final en muy buena posición. Tenía buenas piernas, he sabido esperar al momento oportuno y al final he podido llevarme la victoria", dijo Gaviria, en conferencia de prensa.



"Ha sido un gran inicio de temporada el que he tenido en San Juan. Es muy bueno empezar así el año porque da mucha confianza. Me he entrenado bien, pero todavía puedo mejorar un poco para las clásicas de primavera de Europa. Argentina me abrió las puertas del profesionalismo y siempre seré agradecido con este país y sus carreras", concluyó // EFE