Estudiantes de Parkland toman parte en los ensayos del Super Bowl

Otros Deportes

Sábado 1| 7:20 pm





Unos 50 jugadores de la escuela secundaria de Parkland (Florida), salieron al campo de juego en el Hard Rock Stadium pretendiendo ser miembros de los Chiefs de Kansas City y de los 49ers de San Francisco.



Los jugadores se ofrecieron para ayudar a los camarógrafos a perfeccionar los lugares donde deben colocarse para conseguir las mejoras tomas para televisión del Super Bowl LIV, que tendrá lugar mañana domingo entre los Chiefs y los 49ers.



Los jugadores pertenecen a la escuela en donde 17 estudiantes, maestros y personal fueron asesinados en una masacre el 14 de febrero de 2018.



Los estudiantes realizaron algunas jugadas para ayudar a los equipos de televisión a trabajar en los ángulos de sus cámaras, realizaron un recorrido por el lanzamiento de monedas antes del juego con el árbitro Bill Vinovich, incluso se alinearon tal como lo harán los Chiefs y los 49ers, y algunos de ellos incluso se reunieron con la cantante de himnos Demi Lovato después.



El entrenador del equipo de Stoneman Douglas, Quentin Short, dijo que "básicamente nos separaron, un lado eran los Chiefs y el otro lado los 49ers".



Agregó que "las sonrisas que vi en las caras de estos niños, la emoción de salir corriendo de los túneles como lo harían los equipos, fue maravilloso, se estaban divirtiendo, y además estar en el campo en el que se jugará el Super Bowl, fue asombroso."



Comentó que los Dolphins, la NFL y Fox se pusieron en contacto con a escuela para saber si estarían interesados en participar, a lo que el entrenador respondió "Diablos, sí". Dijo que "no había forma de rechazar esta oportunidad".



Stoneman Douglas ha recibido mucho apoyo de la comunidad deportiva del sur de la Florida desde los tiroteos hace dos años. El Miami Heat envió jugadores y entrenadores para que se reunieran con los estudiantes, los Miami Marlins invitaron al equipo de béisbol de la escuela a jugar en Marlins Park, y los Florida Panthers llevaron al equipo de hockey de la escuela al hielo para encontrarse con un invitado sorpresa: la Copa Stanley.



El mariscal de campo de Stoneman Douglas, Matthew O'Dowd, dijo que entendió la importancia de tener la oportunidad de ser parte del espectáculo en el campo donde el mariscal de campo de los 49ers, Jimmy Garoppolo, y el mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, se enfrentarán el domingo.



"Es una gran experiencia", dijo O'Dowd. "Fue increíble, divertido y un gran vínculo de equipo. Tenemos que ir, conocer gente, pasar el rato con nuestros entrenadores... Realmente no puedo describirlo. Fue genial".



"La mejor parte fue salir al campo y practicar algunas jugadas para asegurarse de que sus cámaras funcionaran", dijo O'Dowd.



Ese tipo de actividades se realizan como parte de los preparativos para que no se presenten errores durante el tiempo de transmisión del evento deportivo de Estados Unidos que tiene la mayor cantidad de teleaudiencia. // EFE