Fernando Gaviria gana en Pocito

El colombiano Fernando Gaviria logró la victoria en la segunda etapa de la Vuelta a San Juan, la sexta de su palmarés en la ronda argentina, al sobreponerse para superar en un ajustado sprint en Pocito al ataque que lanzó en los metros finales el francés Julian Alaphilippe.



Con el estadio San Juan del Bicentenario de fondo, y a su lado el futuro Velódromo a medio construir, que será el más grande de toda Sudamérica cuando esté terminado, la segunda etapa de la Vuelta a San Juan dio inicio desde la Ruta Nacional 40 bajo un sol de justicia.



Los casi cuarenta grados que marcó el termómetro no impidieron que cientos de aficionados al ciclismo se acercaran a la zona de salida para ver de cerca a algunos de los mejores corredores del mundo.



La etapa, de 168,7 kilómetros prácticamente llanos, se resolvió al sprint por segundo día consecutivo. En la primera jornada el más rápido fue el francés Rudy Barbier, pero en esta segunda fue el principal favorito, el colombiano Gaviria.



No tuvieron premio ninguno de los ocho escapados que estuvieron en fuga más de cien kilómetros. Ese grupo lo formaron los argentinos Francisco Monte, Leandro Velardez, Daniel Juarez; los peruanos Royner Navarro y Hugo Ruiz; el español Iker Ballarín, el estadounidense Robin Carpenter y el panameño Christofer Jurado.



Los dos últimos, Carpenter y Jurado, intentaron también una fuga en solitario que les duró poco tiempo porque fueron neutralizados por el pelotón a falta de diez kilómetros para meta.



La etapa se resolvió en un sprint de vértigo en el que destacaron los combativos corredores del Androni, que marcaron el ritmo hasta el último kilómetro en el que no pudieron aguantar el tirón que dio Alaphilippe apoyado por sus compañeros del Deceuninck-Quick Step.



Sin embargo, el francés, que no llegó a entrar ni entre los diez primeros de la etapa, se vio sorprendido por la irrupción por el medio del pelotón atacante de Gaviria, al que incluso le dio tiempo a ganar levantando los brazos en línea de meta.



Con el triunfo, Fernando Gaviria se pone primero de la clasificación de la Vuelta a San Juan y arrebata el maillot de líder al francés Rudy Barbier.



La tercera etapa de la Vuelta a San Juan será una contrarreloj de 15,2 kilómetros por el departamento de Ullum. // EFE