Los Steelers sufren la baja de Maurkice Pouncey

Otros Deportes

Miércoles 25| 12:56 pm





El centro de los Steelers de Pittsburgh, Maurkice Pouncey, no estará presente en el campo de juego el domingo, debido a que se encuentra lesionado de la rodilla.



Aunque los Steelers necesitan ganar para llegar a los playoffs, Pouncey, que es un jugador clave, no podrá ayudarles.



Lo anterior lo dio a conocer el entrenador de los Steelers, Mike Tomlin, quien agregó que no sabe si la lesión de Pouncey es algo que podría evitar que juegue si los Steelers llegan a los playoffs.



Pouncey ya se perdió dos partidos debido a una suspensión.EFE