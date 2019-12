Windingstad estrena su palmarés en Alta Badia

Otros Deportes

El noruego Rasmus Windingstad se impuso este este lunes en el eslalón gigante paralelo de la estación italiana de Alta Badia, en la región Trentino Alto Adige, al imponerse en prueba de la Copa del Mundo en la final al alemán Stefan Luitz, finalizando su compatriota Henrik Kristoffersen, líder de la clasificación mundial, en la séptima plaza.



Windingstad, de 26 años, consiguió su primera victoria en la Copa del Mundo, tras tener una segunda plaza lograda al final de la temporada pasada como mejor resultado de su carrera, y precedió en la final por 41 centésimas a Luitz, que ya sabía lo que es saborear las mieles del triunfo.



La prueba italiana, disputada ante unos 10.000 espectadores, vio también como el austríaco Roland Leitinger, eliminado por Windingstad en semifinales, batió al noruego Leif Kristian Nestvolf Haugen en la manga por el tercer puesto.



En el camino hacia la final, Windingstad también se impuso al italiano Hannes Zingerle, en primera ronda, y a sus compatriotas Aleksander Aamodt Kilde, en octavos, y Lucas Braaten, en cuartos.



No fue una gran jornada para Kristoffersen, líder de la Copa del Mundo, quien tras el triunfo del domingo en el eslalón gigante acabó séptimo después de imponerse al suizo Justin Murisier en la manga para la séptima y octava plaza.



El esquiador noruego fue eliminado con claridad en cuartos de final por el talentoso austríaco Leitinger (78 centésimas).



Tampoco tuvo un gran día el francés Alexis Pinturault, que encaró esta prueba como tercero en la clasificación general, eliminado en primera ronda contra el sueco Mattias Ronnegren, tras un fallo en la primera de las dos mangas.



.



- Clasificación del eslalon gigante paralelo masculino:



.1. Rasmus Windigstad (NOR)



.2. Stefan Luitz (ALE)



.3. Roland Leitinger (AUT)



.4. Leif Kristian Nestvolf Haugen (NOR)



.5. Lucas Braathen (NOR). EFE