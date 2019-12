Alaphilippe participará en el Tour Colombia

Otros Deportes

Domingo 22| 3:30 pm





El ciclista francés Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), ganador del Vélo d'Or que concede la revista Vélo Magazine al mejor corredor de la temporada 2019, participará por tercer año consecutivo en el Tour Colombia que se disputará en febrero 2020.



"Tengo muchas ganas de participar en el Tour Colombia. Me encanta volver al país con su apasionante afición al ciclismo. Estoy convencido de que será otra gran edición y no puedo esperar para sentir el aliento de los fanáticos en las carreteras nuevamente", afirmó el ciclista, citado en un comunicado de los organizadores.



El deportista galo, de 27 años, participó en las dos primeras ediciones de la carrera colombiana, en las que consiguió dos victorias de etapa y fue líder provisional. Este año, el francés terminó en el primer puesto de la clasificación por puntos.



"Hace casi un año conseguí una excelente victoria en la etapa de La Unión (en el departamento de Antioquia) después de un largo día en la escapada. También logramos victorias con Bob Jungles y Álvaro Hodeg. Tuvimos una semana increíble con Deceuninck–Quick-Step en el Tour Colombia", valoró.



Alaphilippe fue escogido como el mejor corredor de la temporada por sus doce triunfos en 2019, entre ellos la Milán-San Remo, la Strade Bianche y la Flecha Valona, así como por haber sido doce días el líder del Tour de Francia, prueba en la que ganó dos etapas.



El martes pasado, los equipos Ineos y Movistar confirmaron su participación en la tercera edición del Tour Colombia, que se disputará entre el 11 y el 16 de febrero de 2020 en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca.



El equipo británico y el español son dos de los seis con licencia World Tour que estarán en la ronda colombiana y a los que se suman el EF Education First, el UAE Team Emirates, el Deceuninck-Quick Step y el Israel Cycling Academy, una formación que desde 2020 competirá en esa categoría.



Las seis etapas recorrerán del 11 al 16 de febrero el céntrico altiplano cundiboyacense, considerado el gran semillero de ciclistas de Colombia al atravesar los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, así como Bogotá.



La carrera del próximo año, organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo, comenzará con una contrarreloj por equipos de 16,7 kilómetros con salida y llegada en Tunja, capital de Boyacá.



La pólvora estallará previsiblemente en la sexta y última etapa, considerada la reina de la carrera con 182,6 kilómetros disputados entre Zipaquirá y el alto de El Verjón en Bogotá. EFE