Ecuatoriano Guamá es líder de Vuelta a Costa Rica

Lunes 16| 6:15 pm





El ecuatoriano Bayron Guamá ganó este lunes la primera etapa de la edición 55 de la Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica al imponerse en el esprint final al hondureño Luis López, quien no pudo coronar la gran fuga que lideró durante toda la jornada.



Guamá, uno de los favoritos para ganar la Vuelta, alcanzó a López en el último kilómetro hacia la meta y lo superó por poco en el esprint final.



La etapa inaugural constó de 160 kilómetros entre la ciudad de Heredia (centro) y Cañas, provincia de Guanacaste (noroeste), e incluyó dos premios de montaña de tercera categoría y tres metas volantes.



"Fue muy duro porque hay corredores de nivel y venía solo yo de mi equipo (en el grupo en fuga). Pude hacer bien las cosas, no me desesperé y pude ganar", declaró Guamá a los periodistas.



El hondureño López, quien compite para el equipo guatemalteco ópticas Deluxe, firmó una excelente etapa al ganar dos de las tres metas volantes y ser uno de los líderes de la fuga, pero no pudo coronar la jornada con un triunfo debido al mejor cierre de Guamá.



Los dos premios de montaña de este lunes fueron ganados por los ciclistas de la selección de Perú Robinson López y Alexey Limaylla.



Limaylla también se adjudicó una meta volante.



Para el martes está programada la segunda etapa entre Liberia, provincia de Guanacaste (oeste) y Esparza, provincia de Puntarenas (suroeste), para un recorrido de 121 kilómetros en terreno plano y bajo un calor superior a los 30 grados centígrados.



En la edición 55 de la Vuelta Internacional a Costa Rica, que concluirá el 25 de diciembre, compiten 8 equipos locales y 7 extranjeros: Selección de Ecuador, Selección de Rusia, Selección de Perú, Nicaragua EDA, Holanda Global, Guatemala Ópticas Deluxe y México Canel's Specialized.