Omar Morales tendrá hoy su prueba de fuego en la UFC

Andrés Tovar.-

El luchador venezolano Omar Morales tendrá la prueba de fuego de su carrera en las artes

marciales mixtas (MMA), cuando protagonice en la noche de este martes la pelea estelar de la gala

de la serie 23 de Contender de Dana White, donde peleadores de todo el mundo luchan por la

oportunidad de firmar un contrato en la Ultimate Fighting Championship (UFC), la franquicia más

importante del mundo en la disciplina.

Morales, de 32 años y quien viene de una invicta actuación en la franquicia Bellator con un récord

de 7-0, buscará su puesto en la UFC enfrentando al veterano de la franquicia Legacy Fighting

Alliance (LFA), Harvey Park (12-2), campeón de esa franquicia en la categoría de las 155 lbs.

“Sé que las críticas no están a mi favor, pero acá no conocen el tránsito que he pasado para estar aquí.Tengo la energía muy alta y estoy preparado para lograr el objetivo” manifestó Morales endeclaraciones a Meridiano desde Las Vegas (Nevada), donde el lunes superó con éxito el pesaje.

El camino de Morales inició en Venezuela en franquicias como Gladiadores de Venezuela,

Pugilatus MMA, Supremacía MMA, Eye 4N Eye Fighting Championship, Fight Time Promotions,

Latin Fighter Championship, que lo han ayudado a desarrollarse en el ámbito internacional, donde

el pasado 17 de agosto, en la ciudad estadounidense de Sioux Falls, en Dakota del Sur, noqueó en

58 segundos al norteamericano Troy Nawrocki en su primer combate en Bellator MMA.

Ahora, su expectativa es hacer nuevos hitos, esta vez en la UFC. “Mi preparación no ha bajado las

exigencias y el objetivo hoy es mayor. Estoy enfocado en darle una alegría a mi familia, amigos y a

Venezuela, que tanto necesita hoy el éxito deportivo”, apunta Morales.

El evento será transmitido fuera de EEUU a las 8:00 pm (hora venezolana) a través de la aplicación

móvil de la UFC.