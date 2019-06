Rusia salda su deuda de 3,2 millones de dólares con la IAAF

Otros Deportes

La Federación Rusa de Atletismo (FRA) anunció este sábado que ha saldado ya su deuda de 3,2 millones de dólares con la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), aspecto crucial para su readmisión después de la exclusión por dopaje.



"Sí, ya hemos pagado el dinero a la IAAF. Hemos cumplido con las condiciones para nuestra rehabilitación. Ahora esperaremos la decisión del Consejo de la IAAF el 9 de junio", dijo Dmitri Shliajtin, presidente de la FRA, a la agencia Interfax.



Shliajtin, que había tachado de "astronómica" dicha cifra, admitió a Efe en marzo que la FRA carecía de ese dinero y que aún no lo había recaudado, por lo que se planteaba pedir a la IAAF más tiempo para saldar la deuda.



Esa deuda se desglosaba en 1,5 millones en costas judiciales del Tribunal de Arbitraje Deportivo, un millón en los gastos de los grupos de trabajo de la IAAF para readmitir a la federación rusa y otros asuntos menores.



La otra condición que debe cumplir Rusia es el acceso al Laboratorio de Moscú, algo que ocurrió en enero pasado, y la revisión de dichas pruebas, proceso que concluirá el 31 de junio.



Shliajtin y estrellas del atletismo ruso como el campeón mundial y europeo de 110 metros vallas, Serguéi Shubenkov, confían en que en los Mundiales al aire libre de Doha los atletas rusos ya podrán vestir el uniforme ruso.



No obstante, los más pesimistas creen que Rusia se puede dar con un canto en los dientes si comienza 2020 sin rémoras y puede acudir al completo a los Juegos Olímpicos de Tokio después de la humillante exclusión de Río.



Y es que en marzo un nuevo escándalo hizo temblar los cimientos del atletismo ruso: la suspensión de doce atletas por el TAS por consumo de esteroides anabolizantes, entre ellos Iván Úkhov, uno de los mejores saltadores de altura de la última década y que se vio privado de la medalla de oro que logró en los Juegos de Londres.



Además, a mediados de mayo el director de la agencia antidopaje rusa, RUSADA, Yuri Ganus, pidió la destitución de todos los jefes de la FRA, incluido Shliajtin, y de todos los entrenadores, que deberían ser propuestos por el grupo de trabajo de la IAAF.



El presidente ruso, Vladímir Putin, ha llamado a cerrar definitivamente la página del dopaje para poder competir con pleno derecho en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



"Hay que cerrar definitivamente los asuntos pendientes. Hay que hacer todo lo posible para que en los Juegos Olímpicos de 2020 los miembros de nuestro equipo, sin excepción, no sufran ninguna limitación", dijo.



Destacó que Rusia "ha cumplido con todas las exigencias en materia de perfeccionamiento de la lucha contra el dopaje" e instó a "no dar ninguna excusa a aquellos que utilizan el deporte con fines políticos y actúan contra los intereses de Rusia".



La Agencia Mundial Antidopaje tiene hasta el 30 de junio para reexaminar las pruebas de dopaje del Laboratorio de Moscú que despierten sospechas, último paso para la rehabilitación definitiva del deporte ruso. // EFE