Roglic: "Ha sido un día difícil, pero el Giro no ha terminado"

Martes 28| 5:35 pm





El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) no ha tirado la toalla en el Giro de Italia a pesar de que ahora ocupa la tercera plaza a 2.09 minutos del líder, el ecuatoriano Richard Carapaz, y advierte de que "la carrera aún no ha terminado y aún pueden pasar muchas cosas".



"Ha sido un día importante y he perdido tiempo, ha sido muy duro y hay poco que decir, pero aún quedan días por venir. Uno ve que en el Giro pueden suceder muchas cosas todos los días, así que trato de mantener la atención y ver qué pasa día a día", afirmó.



El líder del Jumbo, con señales en la cara por su caída el pasado fin de semana, dijo sentirse "contento" porque a pesar del resultado lo dio "todo", y buscó consuelo en el hecho de poderse dar "una ducha caliente".



"Creo que todavía estoy en una buena posición, estoy contento con eso. El Giro no está terminado", insistió. // EFE