McLeod ganó por cuarta vez en Shanghái

El jamaicano Omar McLeod, campeón olímpico y mundial de 110 m vallas, consiguió este sábado su cuarta victoria seguida en la reunión de Shanghái, segunda etapa de la Diamond League, batiendo con un tiempo de 13.12 al chino Xie Wenjun, en tanto que el español Orlando Ortega terminó cuarto con 13.28.



En un país que adora la carrera de vallas desde los éxitos del campeón olímpico y explusmarquista mundial Liu Xiang, McLeod ha marcado un hito con su cuarto triunfo, gracias a su aceleración en los últimos metros. El ruso Sergey Shubenkov, campeón mundial en 2015, llegó tercero con el mismo crono que el español (13.28).



Ortega, subcampeón olímpico de 110 metros vallas, estrenaba la temporada al aire libre en su primera carrera desde que se quedó a una centésima de la medalla de bronce en los Europeos en pista cubierta de Glasgow.



Desde aquel 3 de marzo en que terminó fuera del podio en la final europea de 60 m vallas con un registro de 7.64, Ortega ha encaminado su carrera deportiva por otros derroteros para encomendarse a un nuevo entrenador, el chipriota Antonis Giannoulakis, que dirige al hombre -Milan Trajkovic- que en la capital escocesa consiguió la medalla de oro con 7.60 y que aquí ha sido séptimo con 13.41.



Orlando volvía a cruzarse con McLeod, que el año pasado batió al español, en la misma reunión china, por una sola centésima. El jamaicano obtuvo en 2018 su tercera victoria consecutiva en Shanghái con un tiempo de 13.16. Ortega terminó en 13.17 y el tercer lugar, con 13.27, fue para Sergey Shubenkov.



La estadounidense Aleia Hobbs, que apenas contaba por la calle siete, derrotó a las favoritas en los 100 metros lisos con un crono de 11.03. Venía de ganar el Mundial de relevos en Yokohama y estaba en mejor forma que la nigeriana Blessing Okagbare, segunda con 11.07, y que la jamaicana Elaine Thompson, doble campeona olímpica en Río 2016 y ganadora aquí en 2017 con 10.78, que esta vez solo fue tercera con 11.14.



Hobbs, campeona de la NCAA estadounidense en 2018, debutaba en la Liga de Diamante, una vez recuperada de una lesión de muñeca.



La carrera masculina de 200, no puntuable en esta ocasión para la Diamond League, ofreció un mano a mano canadiense en el que Aaron Brown derrotó con un tiempo de 20.07 al actual subcampeón olímpico, André de Grasse (20.21), con el panameño Alonso Edward sexto en 20.62. No pudo competir el campeón mundial, el turco Ramil Guliyev, que llegó resfriado a Shanghái.



Las liebres no hicieron bien su trabajo en la carrera femenina de 1.500, de forma que siete atletas llegaron a la última recta en condiciones de batirse por la victoria. La marroquí Rababe Arafi, subcampeona de África, tomó la punta a media recta y aguantó hasta la raya para vencer en 4:01.15, haciendo inútiles los esfuerzos de la etíope Gudaf Tsegay, segunda con 4:01.25.



La holandesa Sifan Hassan, que el año pasado batió el récord de Europa de medio maratón con un tiempo de 1h05:15, ha perdido velocidad en el mediofondo y sólo pudo ser quinta con 4:01.91.



El duelo en 400 m vallas entre el segundo más rápido de la historia, el catarí Abderrahman Samba (46.98, a 20 centésimas del récord mundial de Kevin Young en Barcelona'92), y el tercero de la lista, el estadounidense Rai Benjamin, se decantó a favor del primero en los últimos 50 metros.



Benjamin, con marca personal idéntica a la de su legendario compatriota Edwin Moses (47.02), atacó el penúltimo obstáculo todavía con una ligerísima ventaja, pero Samba se mostró más fuerte en el tramo liso que lleva a la meta y venció con 47.27, récord del mitin chino. Benjamín acabó en 47.80 y la distancia con el tercero, el irlandés Thomas Barr (49.41), fue superior a los dos segundos



El etíope Yomif Kejelcha, campeón mundial de 3.000 m en pista cubierta, ganó al esprint los 5.000 metros con un crono de 13:04.16 al cabo de un nuevo duelo con su compatriota Selemon Barega, que marcó 13:04.71, y de un tercer etíope, Hagos Gebrhiwet (13:04.83).



El ugandés Joshua Cheptegei, reciente campeón mundial de cross, no estaba en la misma forma que la terna etíope. Terminó séptimo en 13:06.68.



La escuela griega de pértiga obtuvo un doblete con Katerina Stefanidi, campeona olímpica y mundial, que venció con un salto de 4,72, y Nikoleta Kiriakopoulou, que empató el segundo puesto con la china Li Ling, ambas con el mismo registro que la ganadora pero con más nulos. // EFE