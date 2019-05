Gaviria: Descalificar a Viviani ha sido exagerado

Otros Deportes

Lunes 13| 3:45 pm





El colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates), ganador de la tercera etapa tras la descalificación del italiano Elia Viviani, no se sintió "feliz" por el triunfo decidido por el "VAR" del Giro y que le privó a su amigo celebrar el que hubiera sido su sexto éxito en la prueba rosa.



"Es difícil sonreír o sentirse feliz cuando a un amigo le sucede una cosa así. Para mí Viviani no ha cometido ninguna infracción. Para mi el vencedor es él", señaló en meta el ciclista de La Ceja (Antioquia).



Para Gaviria, ya con cinco triunfo en el Giro, "la decisión de desclasificarlo es exagerada, él no busca la infracción cuando cambia la trayectoria, solo ha querido vencer, no desplazar a nadie. Viviani es un corredor correcto, un gran corredor, estoy disgustado por él". // EFE