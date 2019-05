Asofutsal realizará un ciclo de Try Outs por el país

ASOFUTSAL dictará un Try Outs por toda Venezuela | Foto: Cortesía

ASOFUTSAL, agremiación que reúne a todos los clubes profesionales del Fútbol Sala venezolano, realizará a partir de este próximo sábado 11 de mayo un extenso ciclo de Try Outs de captación de talento no federado, que en una primera etapa se organizará en las ciudades sede donde se disputó la edición 2018 del campeonato élite de la modalidad.

Supervisados por los seleccionadores nacionales de la máxima categoría y de nuestras juveniles, Freddy Miguel González y Frederick Méndez, estas pruebas estarán dirigidas para aquellos jugadores que nunca hayan tenido ninguna inscripción federativa previa. Los atletas que resulten seleccionados pasarán a integrar una base de datos que quedará a disposición de los clubes profesionales de cara a una eventual contratación de los mismos para la temporada 2019, que subirá el telón para su novena edición en el venidero mes de julio.

Además de la presencia de los mencionados seleccionadores Vinotinto, estarán presentes también los directores técnicos de los clubes élite y sus representantes. Resistencia física, calidad técnica, adaptabilidad a todas las situaciones de juego y cultura táctica, serán los principales aspectos a evaluar por los entrenadores en este grupo de aspirantes, que se espera sea numeroso en cada una de las sedes visitadas.

Esta iniciativa pretende brindar a todo ese talento que se sabe existe en las barridas, comunidades y zonas populares del país; la oportunidad de mostrarse, darse a conocer y entrar en el radar de los cuerpos técnicos de los diferentes clubes que hacen vida en el profesional. Para muchos de éstos jugadores éstos Try Outs podrían significar el inicio de sus carreras deportivas.

En una segunda etapa y en función al interés de los promotores locales en mostrar el talento de sus canteras, no se descarta la posibilidad en replicar este formato de Try Outs en localidades que no tengan club representativo en el torneo profesional.

