Venezuela irá a defender su corona en los Suramericanos de Playa

Otros Deportes

Martes 26| 5:25 pm





Rowerth Goncalves | @rowerth92

A falta de tres semanas para que se inicien los Juegos Suramericanos de Playa Rosario 2019 la delegación venezolana está casi lista para emprender la travesía a suelo argentino para comenzar la defensa del campeonato que consiguieron hace cinco años en Vargas.

El jefe de misión de esta justa y presidente de la Federación Venezolana de Rugby, Erickson Bermúdez, conversó acerca de la situación de los atletas criollos que estarán en la justa y cómo será la logística para los juegos.

“Son 94 atletas, la logística será de acuerdo a cada deporte, la primera avanzada será el 8 de marzo porque el 9 se realizará la inscripción del listado largo”, comentó Bermúdez quien no dudó en asegurar que “Vamos a defender el título que logramos en Vargas”, pero no oculta la realidad por la que está pasando el país. “Evidentemente han existido dificultades porque la preparación no fue la esperada”, dijo.

Venezuela ha crecido poco a poco en las disciplinas de arena y playa, con atletas que han dejado el nombre del país en alto como los tenistas de playa Patricia Díaz y Ramón Guédez, ambos con una exitosa carrera en el exterior y que se les ha dificultado viajar al país para la concentración de la disciplina.

“El caso del tenis de playa, ellos estuvieron compitiendo actualmente en el tour y junto a la federación le hemos pedido al ministerio que traigan a los atletas que están en el extranjero”, aseguró Bermúdez.

Y es que en los últimos años Venezuela se ha caracterizado por dar forfeit en al menos 20 competencias, pero esta vez hay un plan a, b y c para el viaje de la delegación. “Estamos por finiquitar los traslados, tenemos varias opciones, la primera es viajar con Copa Airlines que es la aerolínea oficial de los juegos, otra es viajar a Buenos Aires y de ahí ir a rosario por tierra y la tercera es un vuelo chárter para llevar a toda la delegación”, aseveró el jefe de misión.

Para Bermúdez es la primera vez que tiene que guiar todo lo relacionado con una delegación, pero no se amilana. “He estado llevando la disciplinas de playa de la federación, también he sido el representante técnico en varios eventos de Suramérica en el rugby y bueno ahora está designación y es un trabajo complejo y muy delicado, pero es una gran experiencia”, dijo.

Y es que los deportes playeros han tenido un crecimiento acelerado en los últimos tiempos y hay un gran proyecto con ellos. “Se está planteando separar los deportes de playa y arena de los juegos olímpicos y eso le dará una relevancia a este tipo de eventos como Bolivarianos y Suramericanos”, comentó Bermúdez, algo que sería llamativo para el ciclo olímpico, este año en octubre se realizarán los Juegos Mundiales de Playa en San Diego.