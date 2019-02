Valverde: "Una victoria especial, me quito un peso de encima"

Otros Deportes

"Ha sido una victoria especial, me quito un peso de encima porque es la primera con el maillot de campeón del Mundo, que ya tenía ganas, y por haberse producido en el mismo lugar del año pasado", resumió Alejandro Valverde tras adjudicarse la etapa en la cima de Jebel Hafeet.



"Quería ganar, llevaba dos segundos puestos y conseguirlo en este lugar me hace feliz. No ha sido nada fácil, vi incluso peligrar el triunfo porque pegaba mucho el viento y tuve que regular el esfuerzo y llegar al mismo lugar del año pasado para atacar", explicó el campeón del Mundo en el hotel cercano a la meta, donde los corredores se ducharon antes de partir hacia Dubai.



Valverde, que casi se va al suelo a comienzo de puerto, tenía la llegada grabada en su mente y la circunstancia del viento marcó las maniobran decisivas.



"Tenía ya el sitio marcado, tanto para colocarme como para atacar. Ha sido una subida muy táctica. No estuve en cabeza por el viento, y además porque al principio tuve que echar pie a tierra por un pequeño enganchón. Pude recuperar, remontar y ganar", dijo.



Sobre el esloveno Primoz Roglic, líder de la carrera, Valverde no se mostró en absoluto sorprendido por su fortaleza en la subida y la ambición para destrozar la carrera desde lejos.



"Roglic no me sorprende, es un gran corredor. Ya vimos lo que hizo en el Tour el año pasado y su victoria en el País Vasco. Va muy bien subiendo y contrarreloj, es muy completo y será un rival muy duro", expresó.



Ante la etapa de este miércoles con final en el muro de Hatta, Valverde consideró que será "muy importante la colocación para ganar", y recordó que también conoce la llegada, aunque su experiencia fue diferente, ya que fue superado por el alemán Degenkolb en el Tour de Dubai 2015.



La jornada reina llegará el viernes con el ascenso final a Jebel Jais, subida inédita donde se decidirá la general.



"Conozco el ascenso y es más suave que el de hoy de Jebel Hafeet. No es duro, pero tiene 23 kilómetros y con viento puede resultar peligroso. Es el último día decisivo para la general, llevaremos 6 etapas en las piernas y puede haber tensión por el viento", aventuró. EFE