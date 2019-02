Yulimar Rojas va por los 15 metros en Alemania

Otros Deportes

Tras su actuación en el Meeting Bajo Techo de Madrid, donde un salto de 14.92 m en el primer intento le bastó para imponerse con mejor marca mundial del año, marca personal indoor, y récord sudamericano, Yulimar Rojas va hoy en búsqueda del oro en la Arena-Sportpark de Dusseldorf, Alemania donde se llevará a cabo la última parada del tour indoor de la IAAF.

Patricia Mamona (POR), Ana Peleteiro (ESP), Tori Franklin (USA), Rouguy Diallo (FRA) y Kristin Gierisch (GERM) forman parte del start list de la cita pautada a la 1:20 pm hora Venezuela.

“Me sorprendió el resultado del primer salto, porque no piqué tabla. No me esperaba que fuera tanto. En Madrid fue una competencia excelente para mí, estoy pensando en el presente y en todo lo bueno que viene. Vamos por los 15 metros”, expresó Rojas.

“Mientras pueda darle felicidad a mi país con lo que me gusta lo voy a hacer. Haré lo posible para que Venezuela esté siempre por encima y que suene el Gloria Al Bravo Pueblo en el mundo entero”, cerró.

Yulimar se ubica de primera en el circuito de la IAAF, con 17 puntos. Mamona y Peleteiro la respaldan en el segundo y tercer lugar con 10 unidades. Franklin les sigue con 7.

La criolla viene de un año complicado por las lesiones, pero en esta temporada tendrá como metas conseguir el oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y revalidar su corona mundial al aire libre en el Mundial de Atletismo que se hará en Doha.