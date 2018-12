Chargers consiguen el pase a playoffs

Otros Deportes

Viernes 14| 7:46 am





El veterano mariscal de campo Philip Rivers hizo valer su experiencia y se erigió en el líder que guió a los Chargers de Los Angeles al triunfo de visitantes que consiguieron por 28-29 frente a los Chiefs de Kansas City.



El triunfo decisivo de los Chargers se dio en el partido adelantado de los jueves correspondiente a la Semana 15 de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).



Rivers hizo dos pases de anotación en los minutos finales, y también encontró al receptor abierto Mike Williams para la conversión de dos puntos a falta de cuatro segundos para el final del partido que les aseguró la victoria y la clasificación a los playoffs.



El veterano pasador de los Chargers no había tenido su mejor noche al serle interceptados dos pases, pero se reivindicó en la recta final e hizo la diferencia a favor del equipo angelino que con marca de 11-3, la misma de los Chiefs, luchará con ellos hasta el final por el título de la División Oeste de la Conferencia Americana (AFC).



Rivers concluyó el partido con 26 envíos completados de 38 intentos para 313 yardas, lo derribaron cinco veces en 25 oportunidades y dejó en 89,0 el índice de pasador.



Los Chargers se encontraban abajo 28-14 antes de que el corredor Justin Jackson anotara con 3:49 por jugar, y luego obligaron al joven mariscal de campo Patrick Mahomes y su ofensiva de los Chiefs a despejar rápidamente.



Rivers se puso a trabajar de nuevo, lanzando un dardo de cuarta oportunidad al receptor abierto Travis Benjamin y recibiendo ayuda de una cuestionable llamada de interferencia de pase en su serie final que concedieron los árbitros.



El pañuelo en contra del esquinero Kendall Fuller dio a los Chargers un primer intento en la yarda 1 con 8 segundos por jugarse, y Williams se quedó con un pase en la línea lateral, tras hacer malabarismo con el balón, para la anotación.



Enfrentando la posibilidad de un punto extra para enviar al partido a la prórroga, el entrenador en jefe de los Chargers, Anthony Lynn, optó por buscar el triunfo y Williams se encontraba solo en las diagonales, lo que le permitió completar la remontada y asegurar la victoria y la clasificación a los playoffs.



No solamente consiguieron los Chargers una plaza en los playoff, sino que tienen opción a luchar por el título de división, y también el acabar con una racha negativa de nueve derrotas consecutivas ante sus rivales directos, los Chiefs, que volvieron a fallar en las jugadas defensivas claves cuando ya tenían el partido ganado.



Mahomes hizo su trabajo y fue superior en el duelo individual frente a Rivers, pero sus números al final no tuvieron el valor que la experiencia de veterano pasador de los Chargers.



"Era el momento de ser temerarios con cabeza y eso fue lo que sucedió con nuestras decisiones que necesitábamos realizar si queríamos remontar y conseguir la victoria", declaró Rivers. "El triunfo es de un gran valor para todo el equipo no sólo por habernos clasificado a los playoffs sino porque la confianza que nos dará de cara al futuro".



Por su parte, Mahomes completó 24 de 34 pases para 243 yardas, hizo dos envíos de anotación, no permitió ninguna interceptación fue derribado dos veces en nueve oportunidades que generó la defensa de los Chargers y dejó en 110,3 el índice de pasador. // EFE