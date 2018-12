Chargers jugarán sin sus mejores corredores contra los Chiefs

Otros Deportes

Miércoles 12| 8:06 am





Los Chargers de Los Ángeles se preparan para el partido del jueves contra los Chiefs de Kansas City, pero lo harán sin sus dos mejores corredores.



El entrenador en jefe, Anthony Lynn, dijo que no es optimista sobre la recuperación de sus corredores Melvin Gordon (lesionado de la rodilla) o Austin Ekeler (cuello y conmoción cerebral) para el jueves.



Gordon se ha perdido los últimos dos partidos después de sufrir una lesión en la rodilla, mientras que Ekeler se lastimó en la victoria del domingo sobre los Bengals de Cincinnati al final del partido.



"No sé si podré jugar, creo que esa decisión se tomará el día del partido", dijo Gordon.



Ekeler, quien está en protocolo de conmoción cerebral, no se entrenó el martes, y Gordon estaba limitado.



En caso de que ambos estén ausentes, los novatos Justin Jackson y Detrez Newsome, serían los dos mejores corredores de los Chargers. EFE