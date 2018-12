Alfredo Chavela Vidal: Un recorrido enriquecedor como salonista

Otros Deportes

Yovanny Vasquez || @Yovavasquez96

Una larga travesía y grandes momentos en la carrera como futsalista de Alfredo De Jesús “Chavela” Vidal, quién ha recorrido dos regiones (Costa Rica y Perú) imponiendo su nivel y sus capacidades como jugador profesional del fútbol sala, que actualmente hace vida en suelo peruano.

Vidal, es un jugador de fútbol sala de 24 años de edad nacido en Acarigua - estado Portuguesa, y se desenvuelve como alero en su posición de juego. En Venezuela, disputó seis temporadas en la Liga Superior con equipos como Marítimo de Margarita, Bucaneros de La Guaira, Caracas FS.

Periodos en la Liga Superior

El oriundo de Acarigua, en su pasatiempo por la Liga Superior venezolana, ha conquistado múltiples hazañas tantos personales como en conjunto con los clubes donde ha hecho presencia:

- Marítimo de Margarita: Conjunto con el que estuvo en dos periodos distintos, en uno de ellos se consagró como máximo goleador de la campaña (2015).

- Bucaneros de La Guaira: Posteriormente a su primera campaña con el combinado neoespartano, pasó a figurar en las riendas del combinado litoralense con el que se coronó campeón en el período del 2014.

- Caracas FS: Con los “Rojos del Futsal” acarició fue de sus mejores momentos, ya que el llanero se anotó un bicampeonato (2016 y 2017), donde en su segunda campaña con los capitalinos fue la que le dio el salto al extranjero, consagrando una temporada del sueño conquistando la máxima artillería con 37 dianas (récord histórico en la Liga Superior) y el MVP del torneo (2017).

Salto al extranjero

El salonista llanero destacó para meridiano web que su salida de Venezuela pasó más por tema de “situación país” que por otro contexto. “Mi salida del país pasó más por la situación que lleva, nadie escapa de la realidad. En años anteriores tuve oportunidad de irme al futsal colombiano y no la tome por estar cerca de mi familia y por estar en comodidad, en aquella época que podía estarlo”, comentó.

Al inicio del vigente período, Vidal indicó que tuvo múltiples vacantes tanto con en el fútbol campo en el Deportivo La Guaira, como con el futsal en el exterior. “A mediados de año tuvo una llamada con el Deportivo La Guaira para jugar al fútbol campo, siendo invitado en tres oportunidades a los campos de entrenamientos del club de Primera División del litoral para hacer pretemporada”, acotó “Chavela”.

El goleador histórico del fútbol sala criollo agregó que “En ese mismo instante que fui invitado con La Guaira, tenía abierta las puerta al conjunto de fútbol sala en Costa Rica llamado ‘Joma Extreme’ con el que disputé un cuadrangular internacional. Luego en este mismo año recibí la oferta en club de futsal cuyo nombre es Afa Rimac”, dijo.

En rincón costarricense, el ex alero bicampeón con el Caracas Futsal se mantuvo por solo dos semanas disputando un cuadrangular internacional, donde luego el club peruano (Afa Rimac) lo contactó, facilitándole todos los servicios que el criollo buscaba en comodidad a su bienestar.

“Estando en Costa Rica cambié de decisión y me vine al club Afa Rimac, quienes me insistieron y me dieron facilidades de llevar a mi familia a Perú y era lo que yo quería, que mi familia emigrara. La principal decisión de cambio de estatus fue por mi familia, ya que aquí (en Perú) los podía tener cerca pudiendo sacarlos de Venezuela y así fue. Primero se fue mi papá, luego mi mamá, finalizando con mis esposa junto a mi hija y ahora estamos todos juntos gracias a dios”, afirmó el ex alero de la selección nacional.

Pasatiempo en el exterior

En el combinado Joma Extreme, Vidal mantuvo un pasatiempo de dos semanas en solidez por el fútbol sala “tico”, rearmando una grata experiencia en el cuadrangular internacional de dicha competición.

Luego, el conocido como “Chavela” se trasladó al balompié inca para formar parte del elenco de Afa Rimac, en la presente campaña, en el que tuvo una temporada fenomenal convirtiéndose en el máximo artillero de dicha región con 42 tantos en 19 encuentros disputados.

Con el Rimac, el alero venezolano compartió camerino con su compatriota de posición libero, Javier “Pepi” Camacho, atleta con el que alzó el bicampeonato en los “Rojos del Futsal” en las temporadas 2017 y 2018.

Actualidad

Recientemente, el nacido en Acarigua firmó un contrato con el Panta Walón en el mismo campeonato peruano, equipo donde hace vida otro de sus compañeros en el Caracas FS con el que se coronó dos veces consecutivas campeón de Venezuela, Rafael “El aniquilador” Murillo junto a Carlos Sanz, también ex compañero en la escuadra roja.

Recorrido por la selección nacional

En el 2014 fue el primer llamado Vinotinto para Alfredo De Jesús, quién fue recibido por el actual entrenador de la selección absoluta, Freddy González, donde en aquel entonces comandaba la categoría Sub 20 tricolor. Vidal se estrenó con la casaca criolla en un sudamericano cuya sede era Brasil en dicho período (2014).

En la siguiente campaña (2015), el combinado venezolano fue tomado por el estratega, Eudo Villalobos (actual entrenador del Caracas FS) en la selección absoluta. Dicho timonel contó con los servicios de “Chavela”, en el primer bando tricolor, en la preparación de cara a la eliminatoria mundialista con miras a la máxima competición de países en Paraguay 2016 en donde no pudieron conseguir el cupo a la Copa del Mundo.

Con su presencia en la máxima categoría vinotinto, el alero de Acarigua compartió camerino con jugadores de experiencia en el fútbol sala venezolano como lo son José “Cheo” Falcón, Wilfredo Figueroa, Roswal Manzanare, entre otros con los que pudo aprender de la jerarquía de dichos atletas en su recorrido por el futsal, tanto en la Liga como en el seleccionado tricolor.

Luego, en el 2017, un nuevo ciclo regenerativo apareció en la vinotinto absoluta del fútbol sala con el nombramiento de Freddy González, como el nuevo director técnico del elenco llanero. Dicho nombramiento, alejó a Vidal de la selección nacional con un estratega que empezó a crear una idea de juego con las categorías formativas del balompié de tabloncillo en Venezuela.

En el período de González con la escuadra absoluta (2017-2018), el máximo artillero en la historia de la Liga Superior solo hizo presencia en los juegos bolivarianos que se disputaron en Colombia, siendo llamado por su gran rendimiento en el campeonato superior en el pasado período (2017) con su último club en la región venezolana, el Caracas Futsal.

Actualmente, el jugador de 24 años no espera un llamado por parte del cuerpo técnico comandado por Freddy González, aclarando que se encuentra en plena tranquilidad en su pasatiempo por el balompié inca con su actual club, sin descartar sus posibilidades de seguir vistiendo la ramera Vinotinto en otro ciclo.