Annabella Acurero con la mirada puesta en Tokio 2020

Otros Deportes

Miércoles 10| 12:29 am





Rowerth Goncalves / @rowerth92

La floretista venezolana Annabella Acurero se colocó entre las cuatro mejores juveniles del mundo en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y cayó en semifinales ante la japonesa Yuka Ueno quien a la postre se llevaría la medalla dorada. Para la criolla la paciencia fue un factor fundamental y ahora está enfocada en sus próximos retos.

“Me sentí muy bien en la competencia, fue una gran experiencia para seguir mi camino a Tokio 2020”, comentó Acurero que tuvo un buen poule al coleccionar cuatro triunfos por tan solo de reveses, uno ante la nipona, quien partía como la gran favorita para llevarse la presea dorada. La venezolana culminó en la segunda posición del poule.

En octavos de final le tocó enfrentar a la polaca Magdalena Lawska a quien venció por un contudente 15-9. En cuartos de final derrotó a la canadiense Jane Caulfield con un apabullante 14-5, pero en semifinales nuevamente se vería las caras con Ueno y la criolla puso resistencia, pero al final cedió ante la asiática por un 8-4.

“Le di un buen combate a la japonesa en el tableau, pero no tuve paciencia, debo trabajar en eso, me puse ansiosa. Cuando estábamos 2-2 la ataque y me hizo punto, luego no me atacó y tuve que tomar la iniciativa y ella es muy buena en defensa”, aseguró la joven de 16 años de edad que luego iba a luchar por la presea de bronce.

La estadounidense May Tieu fue su rival por el bronce y Acurero batalló hasta el final al punto que cayó por punto de oro ante la estadounidense (8-7) y se quedó a las puertas del podio olímpico en la justa bonaerense.

“En mis planes estaba el podio, lamentablemente no se pudo, estoy triste, pero eso me va a servir de motivación. Creo que me faltó un poco de precisión y un poco más de confianza”, argumentó la esgrimista que hace carrera en Italia.

Un final de año cargado y un 2019 repleto.

Tras la actuación de Acurero en Buenos Aires, ahora se concentrará en seguir escalando en el ranking juvenil donde se ubica en la posición 13 a nivel mundial. “Dentro de un mes tengo una copa del mundo juvenil en Guatemala, la idea es seguir sumando puntos para el ranking juvenil y prepararme para el mundial juvenil”.

Acurero tiene un 2019 lleno de competencias para esgrimir su camino a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, pero cerrará el año con varias competencias. “En diciembre tengo una Copa del Mundo en Cuba y en Enero una Italia, luego me voy a preparar para el panamericano juvenil (Abril-Colombia), luego tengo el mundial juvenil (Abril-Polonia), luego el mundial adulto (Julio-Hungría) y cerramos el año con los Juegos Panamericanos de Lima”, aseveró la zurda.