Ibargüen: "Estoy en la mejor forma física de mi carrera"

La colombiana Caterine Ibargüen aseguró hoy que está en "la mejor forma" de su carrera deportiva luego de ganar el oro en el triple salto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, que se suma al que obtuvo en el salto de longitud hace dos días.



"Estamos en óptimas condiciones, en la mejor forma de mi vida deportiva, seguiremos trabajando, seguimos soñando en alto, en grande, en un récord mundial, en cosas increíbles que nadie sabe que pasan por mi mente", afirmó Ibargüen a periodistas en el estadio Rafael Cotes.



La colombiana se adjudicó hoy la medalla de oro del triple salto al realizar una marca de 14,92 metros, un nuevo récord en las justas que quiebra el que ella misma había establecido hace cuatro años en Xalapa, México, una de las subsedes de los Juegos de Veracruz.



"Quería darle 15 metros a Barranquilla pero creo que el tiempo de Dios es perfecto, seguiré trabajando para eso. Quince es una barrera difícil, no imposible, pero todos los días no se salta 15 metros, lo importante es que hoy le entrego una nueva medalla a Colombia y la responsabilidad sigue todo con miras a Tokio", añadió.



Asimismo, Ibargüen, campeona olímpica de triple salto en Río 2016, seguirá entrenándose porque el 18 de agosto competirá en la última ronda clasificatoria del Grand Prix en Birmingham.



"Seguiré trabajando debido a que tengo la final de la Liga de Diamante, creo que estaré presentándome el día 18 en Birmingham en el salto largo, con el objetivo de también pasar a la final en el salto largo", detalló.



La campeona centroamericana destacó además el apoyo de los barranquilleros que colmaron las tribunas del estadio Rafael Cotes para ver a la atleta de 34 años.



"De verdad que estoy orgullosa de estar aquí en Barranquilla y el amor que ha tenido Barranquilla con todos los deportistas que los representamos. Entonces eso le da un sabor dulce a lo que ha sido la medalla de hoy", afirmó también.



Dijo además: "Colombia siempre me deja buenos sabores, responsabilidades con toda la juventud, trabajo solo para eso, para que las grandes autoridades vean que el deporte colombiano puede surgir y empiecen a apoyar a la infancia y lleven a más deportistas a grandes triunfos".



Ibargüen ganó la prueba de este miércoles al superar por 44 centímetros a su compatriota Yosiri Urrutia, quien se quedó con la plata al saltar en su último intento 14,48 metros, su mejor marca de la temporada.



El bronce fue para la cubana Liadagmis Povea con un salto de 14,44 metros en su segunda aparición en la pista.



La campeona olímpica también se bañó de oro en la prueba de salto de longitud en Barranquilla con registro de 6,83 metros en su último intento, con lo que quedó a cuatro centímetros de su mejor marca personal.