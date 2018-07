Kwiatkowski: "Estamos aquí para ganar el Tour de Francia"

Otros Deportes

Sábado 28| 1:24 pm





El polaco Michal Kwiatkowski (Sky) ha marcado durante muchos minutos, prácticamente hasta el final, el mejor registro en la etapa contrarreloj de Espelette del Tour 2018 pero ha dejado claro que su equipo "está aquí para ganar el Tour de Francia".



"Lo he dado todo durante todo el Tour y estoy muy feliz con mi rendimiento. Después de tres semanas de competición, las características del recorrido no importan demasiado: es una cuestión de fuerza, de forma física", ha comentado.



Sobre su rendimiento en esta contrarreloj ha señalado que "me sentía bien y estaba muy motivado porque hoy es el último día", ya que la etapa final del domingo en los Campos Elíseos de París es una fiesta para todos en la que el único premio en juego es el conseguir el triunfo parcial de la vigésima primera etapa.



Al final se ha tenido que conformar con la cuarta posición únicamente superado por sus compañeros Chris Froome y Geraint Thomas y el holandés Tom Dumoulin. // EFE